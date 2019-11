Diretta di Sporting Lisbona – PSV: risultato in tempo reale, tabellino

Diretta di Sporting Lisbona – PSV del 28 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo D di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

LISBONA – Questa sera, giovedì 28 novembre 2019, alle ore 21 andrà in scena Sporting Lisbona – PSV, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo D di Europa League. Da una parte c’è la squadra portoghese che occupa la prima posizione del raggruppamento grazie ai tre successi consecutivi che hanno permesso ai padroni di casa di balzare in vetta. I Leoni hanno riposato nel weekend visto che in Portogallo è andata in scena la Coppa Nazionale, competizione da cui i bianco-verdi sono già stati estromessi. Dall’altra parte, invece, ci sono gli olandesi che sono reduci dalla vittoria sulla Heerenveen in Eredivisie. In Europa League i bianco-rossi occupano la seconda posizione del Gruppo D, in coabitazione con il LASK Linz, con 7 punti. Incontro che si preannuncia spettacolare ma, allo stesso tempo, decisivo per le sorti di entrambe le squadre.

Le probabili formazioni di Sporting Lisbona – PSV

SPORTING LISBONA (4-3-1-2): Renan Ribeiro; Rosier, Mathieu, Luis Neto, Acuna, Henrique, Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes, Vietto, Bolasie. Allenatore: Ferro

PSV (4-3-3): Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Sadilek, Hendrix, Rosario, Ihattaren, Beergwijn, Bruma, Malen. Allenatore: Van Bommel

STADIO: Josè Alvalade

