Rischiano con i romeni i biancocelesti a passo dall’eliminazione. Spazio anche al campionato sud americano il 28 novembre 2019

Giovedì 28 novembre con l’Europa League protagonista. Dopo le due intense giornate di Champions League altre due italiane protagoniste nella fase a gironi. Roma e Lazio in campo con i biancocelesti ad un passo dall’eliminazione. Due match che seguiremo con il supporto della nostra webcronaca. Prima di andare a vedere il quadro odierno dei risultati live del giorno con le nazionali sopratutto giovanili e altri campionati minori in campo, spazio a chi ha già giocato.

Partiamo dalla Serie A brasiliana con 4 match disputati. Successi casalinghi per Athletic-PR, Corinthians e Flamengo rispettivamente 2-0 contro il Gremio, 3-0 contro l’Avai e 4-1 contro il Ceara; 1-1 invece tra Bahia e Atletico-MG. Dopo la 35 giornata ancora da completare classifica guidata dal Flamengo con 84 punti, a seguire Santos e Palmeira con 68. In Colombia chiudono sul 2-2 Tolima e Junior mentre in Ecuador Barcellona Sc e Aucas finisce senza reti. In Honduras successo esterno dell’UPNF contro Vida mentre il River Plate perde in casa 2-1 contro il Cerro Porteno in Paraguay. Nella Lega Messico 3-3 tra Monarcas e Leon mentre 3-0 del Necaxa contro il Queretaro. Infine in Venezuela 1-0 del Zamora sul Monagas e nella Southeast Asian Games 7-0 della Thailandia sul Brunei e 6-1 del Vietnam sul Laos.

FIFA > Amichevoli 2019 > Novembre



09:00



Vietnam - Laos 6-1

Brunei - Tailandia 0-7



13:00 Indonesia - Singapore



FIFA > U18 Amichevoli 2019 > Novembre



11:00 Macedonia del Nord - Serbia



12:00 Montenegro - Slovacchia



FIFA > U16 Amichevoli 2019 > Novembre



11:30 Danimarca - Turchia



13:00 Ungheria - Italia



14:30 Belgio - Portogallo



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo A



21:00



F91 Dudelange - APOEL Nikosia

Sevilla FC - Qarabağ FK



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo B



21:00



Malmö FF - Dinamo Kiev

FC Lugano - FC Copenaghen



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo C



16:50



FK Krasnodar - FC Basilea

Trabzonspor - Getafe CF



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo D



21:00



Rosenborg BK - LASK

Sporting CP - PSV Eindhoven



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo E



21:00



Celtic FC - Stade Rennes

Lazio - CFR Cluj



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo F



21:00



Arsenal FC - Eintracht Francoforte

Vitória Guimarães - Standard Liège



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo G



18:55



BSC Young Boys - FC Porto

Feyenoord - Rangers FC



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo H



18:55



CSKA Mosca - PFC Ludogorets Razgrad

Ferencvárosi TC - Espanyol Barcelona



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo I



18:55



AS Saint-Étienne - KAA Gent

FC Oleksandriya - Wolfsburg



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo J



18:55



İstanbul Başakşehir F.K. - Roma

Wolfsberger AC - Bor. Mönchengladbach



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo K



18:55



Beşiktaş - Slovan Bratislava

Sporting Braga - Wolverhampton Wanderers



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo L



16:50 FK Astana - Manchester United



18:55 AZ Alkmaar - Partizan



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo A



00:30 Bolivia - Brasile 0-3



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo B



22:00 Argentina - Uruguay



AFC > U19 Championship Qual. 2019 > Gruppo A



13:00 Palestina - Iraq



16:00 Oman - Pakistan



Brasile > Série A 2019



01:00 EC Bahia - Atlético Mineiro 1-1



01:30



Corinthians SP - Avaí FC 3-0

Flamengo RJ - Ceará SC 4-1

Athletico Paranaense - Grêmio Porto Alegre 2-0



Colombia > Primera A 2019 Clausura Playoffs > Gruppo A



01:30 Deportes Tolima - Atlético Junior 2-2



Danimarca > 1. Division 2019/2020



18:30 Viborg FF - Vejle BK



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



20:30 College 1975 FC - Lions Gibraltar



Indonesia > Liga 1 2019



09:30 Persebaya Surabaya - Semen Padang 1-1



12:30



PS Barito Putera - PSS Sleman 1-0 *

Persija Jakarta - Persipura Jayapura 0-0 *



14:45 Bali United - Persib Bandung



Paraguay > Primera División 2019 Clausura



00:00 River Plate - Cerro Porteño 1-2



22:00 General Díaz - Guaraní



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



13:30 CS Marítimo - Sporting Braga



Uruguay > Primera División 2019 Clausura



21:00 Fénix - Defensor Sporting



Venezuela > Primera División 2019 Clausura Playoffs > Semifinali



20:30 Caracas FC - Deportivo Lara