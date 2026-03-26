Galles-Bosnia Erzegovina 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Galles-Bosnia Erzegovina di Giovedì 26 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita delle qualificazioni per il Campionato Mondiale

CARDIFF – Giovedì 26 marzo 2026, il Cardiff City Stadium ospiterà la partita Galles-Bosnia Erzegovina, sfida valida per la semifinale play-off per le qualificazioni europee al Campionato Mondiale. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.45.

Nel match tra Galles e Bosnia Erzegovina, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. Il sostegno del Red Wall dovrebbe offrire un grande vantaggio ai padroni di casa, sia in questa semifinale che in un’eventuale finale contro Italia o Irlanda del Nord. Dal canto suo, invece, Bosnia Erzegovina è imbattuta da quattro gare (2 vittorie, 2 pareggi) e si presenta a Cardiff con fiducia di poter continuare a inseguire la seconda partecipazione a un grande torneo da nazione indipendente dopo il Mondiale 2014.

Il Galles punta a ripetere l’impresa del 2022 e a qualificarsi ai Coppa del Mondo FIFA tramite i play-off, forte del fattore campo e dell’esperienza maturata nelle gare decisive, ma per le ricevitorie la partita resta comunque aperta, con quotazioni che non indicano ampie differenze, a testimonianza di un equilibrio che potrebbe durare fino ai minuti finali.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Ciò è dimostrato dal 1.85 per la vittoria del Galles, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 3.40, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria della Bosnia Erzegovina è di 4.50, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno poche possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GALLES-BOSNIA ERZEGOVINA]

GALLES: Darlow K., Williams N., Rodon J., Lawlor D., Dasilva J., Ampadu E., James D., Wilson H., James J., Johnson B., Brooks D.. A disposizione: Broadhead N., Cabango B., Colwill J., Cullen L., Harris M., King T., Koumas L., Kpakio R., Norrington-Davies R., Sheehan J., Thomas S., Ward D. Allenatore: Bellamy C..



BOSNIA-ERZEGOVINA: Vasilj N., Dedic A., Katic N., Muharemovic T., Kolasinac S., Bajraktarevic E., Sunjic I., Tahirovic B., Memic A., Dzeko E., Demirovic E.. A disposizione: Alajbegovic K., Basic I., Bazdar S., Burnic D., Celik N., Gigovic A., Hadziahmetovic A., Hadzikic O., Mujakic N., Radeljic S., Tabakovic H., Zlomislic M. Allenatore: Barbarez S..



Reti:



Ammonizioni: al 5' pt Memic A. (Bosnia-Erzegovina).

Darlow K., Williams N., Rodon J., Lawlor D., Dasilva J., Ampadu E., James D., Wilson H., James J., Johnson B., Brooks D..Broadhead N., Cabango B., Colwill J., Cullen L., Harris M., King T., Koumas L., Kpakio R., Norrington-Davies R., Sheehan J., Thomas S., Ward D.Bellamy C..Vasilj N., Dedic A., Katic N., Muharemovic T., Kolasinac S., Bajraktarevic E., Sunjic I., Tahirovic B., Memic A., Dzeko E., Demirovic E..Alajbegovic K., Basic I., Bazdar S., Burnic D., Celik N., Gigovic A., Hadziahmetovic A., Hadzikic O., Mujakic N., Radeljic S., Tabakovic H., Zlomislic M.Barbarez S..al 5' pt Memic A. (Bosnia-Erzegovina).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il fischietto rumeno István Kovács, coadiuvato dagli assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi. Il Quarto Ufficiale sarà l’arbitro tedesco Tobias Stieler. A prendere posto al VAR sarà l’olandese Dennis Higler. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara

La presentazione del match

COME ARRIVA IL GALLES – Il Commissario tecnico Bellamy dovrebbe scendere in campo con 4-2-3-1: tra i pali c’è Darlow; in difesa spazio alla linea a quattro composta da Williams, Lawlor, Dasilva e Rodon. In mediana agiscono Brooks e James, chiamati a garantire filtro e qualità nella costruzione del gioco, mentre sulla trequarti Sheehan, Wilson e Cullen supportano l’unica punta Johnson, riferimento offensivo incaricato di finalizzare la manovra. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva, grazie alla protezione dei due mediani davanti alla difesa e al sostegno delle tre mezze alia alle spalle dell’unica punta.

COME ARRIVA LA BOSNIA ERZEGOVINA – Il Commissario tecnico Barbarez dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2 con Vasilj a difesa della porta; Mujakić, Muharemović e Karić a completare il pacchetto difensivo; Malić, Tahirović, Šunjić e Memić in mediana; sulla trequarti Tabaković dietro ale due punte Džeko e Bajraktarević. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio e occupare con efficacia gli spazi tra le linee, sfruttando la spinta degli esterni e il lavoro del trequartista alle spalle delle due punte.

Le probabili formazioni

GALLES (4-2-3-1): Darlow; Williams, Lawlor, Dasilva, Rodon; Brooks, James; Sheehan, Wilson, Cullen; Johnson. Allenatore: Craig Bellamy.

BOSNIA ERZEGOVINA (3-4-1-2): Vasilj; Mujakić, Muharemović, Karić; Malić, Tahirović, Šunjić, Memić; Tabaković; Džeko, Bajraktarević. Allenatore: Sergej Barbarez.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Galles e Bosnia Erzegovina in televisione su Sky Sport Max e Now, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.