Galles-Bosnia Erzegovina 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Galles-Bosnia Erzegovina di Giovedì 26 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita delle qualificazioni per il Campionato Mondiale
CARDIFF – Giovedì 26 marzo 2026, il Cardiff City Stadium ospiterà la partita Galles-Bosnia Erzegovina, sfida valida per la semifinale play-off per le qualificazioni europee al Campionato Mondiale. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.45.
Nel match tra Galles e Bosnia Erzegovina, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. Il sostegno del Red Wall dovrebbe offrire un grande vantaggio ai padroni di casa, sia in questa semifinale che in un’eventuale finale contro Italia o Irlanda del Nord. Dal canto suo, invece, Bosnia Erzegovina è imbattuta da quattro gare (2 vittorie, 2 pareggi) e si presenta a Cardiff con fiducia di poter continuare a inseguire la seconda partecipazione a un grande torneo da nazione indipendente dopo il Mondiale 2014.
Il Galles punta a ripetere l’impresa del 2022 e a qualificarsi ai Coppa del Mondo FIFA tramite i play-off, forte del fattore campo e dell’esperienza maturata nelle gare decisive, ma per le ricevitorie la partita resta comunque aperta, con quotazioni che non indicano ampie differenze, a testimonianza di un equilibrio che potrebbe durare fino ai minuti finali.
La maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Ciò è dimostrato dal 1.85 per la vittoria del Galles, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 3.40, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria della Bosnia Erzegovina è di 4.50, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno poche possibilità di vincere in trasferta.
Tabellino in tempo reale
[AGGIORNA LA DIRETTA DI GALLES-BOSNIA ERZEGOVINA]
BOSNIA-ERZEGOVINA: Vasilj N., Dedic A., Katic N., Muharemovic T., Kolasinac S., Bajraktarevic E., Sunjic I., Tahirovic B., Memic A., Dzeko E., Demirovic E.. A disposizione: Alajbegovic K., Basic I., Bazdar S., Burnic D., Celik N., Gigovic A., Hadziahmetovic A., Hadzikic O., Mujakic N., Radeljic S., Tabakovic H., Zlomislic M. Allenatore: Barbarez S..
Reti:
Ammonizioni: al 5' pt Memic A. (Bosnia-Erzegovina).
L’arbitro
A dirigere la gara sarà il fischietto rumeno István Kovács, coadiuvato dagli assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi. Il Quarto Ufficiale sarà l’arbitro tedesco Tobias Stieler. A prendere posto al VAR sarà l’olandese Dennis Higler. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara
La presentazione del match
COME ARRIVA IL GALLES – Il Commissario tecnico Bellamy dovrebbe scendere in campo con 4-2-3-1: tra i pali c’è Darlow; in difesa spazio alla linea a quattro composta da Williams, Lawlor, Dasilva e Rodon. In mediana agiscono Brooks e James, chiamati a garantire filtro e qualità nella costruzione del gioco, mentre sulla trequarti Sheehan, Wilson e Cullen supportano l’unica punta Johnson, riferimento offensivo incaricato di finalizzare la manovra. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva, grazie alla protezione dei due mediani davanti alla difesa e al sostegno delle tre mezze alia alle spalle dell’unica punta.
COME ARRIVA LA BOSNIA ERZEGOVINA – Il Commissario tecnico Barbarez dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2 con Vasilj a difesa della porta; Mujakić, Muharemović e Karić a completare il pacchetto difensivo; Malić, Tahirović, Šunjić e Memić in mediana; sulla trequarti Tabaković dietro ale due punte Džeko e Bajraktarević. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio e occupare con efficacia gli spazi tra le linee, sfruttando la spinta degli esterni e il lavoro del trequartista alle spalle delle due punte.
Le probabili formazioni
GALLES (4-2-3-1): Darlow; Williams, Lawlor, Dasilva, Rodon; Brooks, James; Sheehan, Wilson, Cullen; Johnson. Allenatore: Craig Bellamy.
BOSNIA ERZEGOVINA (3-4-1-2): Vasilj; Mujakić, Muharemović, Karić; Malić, Tahirović, Šunjić, Memić; Tabaković; Džeko, Bajraktarević. Allenatore: Sergej Barbarez.
Dove vedere la partita in TV e streaming
Sarà possibile seguire l’incontro tra Galles e Bosnia Erzegovina in televisione su Sky Sport Max e Now, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.