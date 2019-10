Galles – Croazia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Galles – Croazia del 13 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per le qualificazioni a Euro 2020, calcio d’inizio alle ore 20.45

CARDIFF – Domenica 13 ottobre alle ore 20.45 andrà in scena Galles – Croazia, incontro valevole per la settima giornata del Gruppo E delle qualificazioni a Euro 2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dal pareggio esterno con la Slovacchia ed in classifica occupano la quarta posizione con 7 punti e una partita in meno. Dall’altra parte, invece, ci sono i vice campioni del Mondo che vengono dal comodo successo casalingo contro l’Ungheria ed in classifica occupano la prima posizione con 13 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

GALLES-CROAZIA IN DIRETTA Domenica 13 ottobre alle 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GALLES – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Hannessey in porta, pacchetto difensivo composto da Davies e Roberts sulle corsie esterne mentre nel mezzo Rodon e Lockyear. A centrocampo Allen e Ampadu in cabina di regia mentre davanti Bale, William e James alle spalle di Moore.

QUI CROAZIA – Dalic dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Livakovic in porta, pacchetto arretrato formato da Jedvaj e Barisic sulle corsie esterne mentre nel mezzo Vida e Lovren. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Modric e Rakitic mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Perisic, Petkovic e Rebic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Galles – Croazia, valevole per il Gruppo E delle qualificazioni a Euro 2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sul canale 20 di Mediaset.

Le probabili formazioni di Galles – Croazia

GALLES (4-2-3-1): Hennessey; Davies, Rodon, Lockyear, Roberts, Allen, Ampadu, Bale, Williams, James, Moore. Allenatore: Giggs

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic, Modric, Brozovic, Rakitic, Perisic, Petkovic, Rebic. Allenatore: Dalic

STADIO: Cardiff City Stadium