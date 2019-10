Galles-Croazia 1-1, il tabellino: Bale risponde a Vlasic

Il tabellino di Galles-Croazia 1-1 il risultato finale: gli ospiti passano in vantaggio con Vlasic ma i padroni di casa pareggiano con Bale.

CARDIFF – Nel match valevole per la settima giornata del Gruppo E delle qualificazioni a Euro 2020 Galles e Croazia si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Succede tutto nella prima frazione di gioco con gli uomini di Dalic che passano in avvio con Vlasic ma, al terzo minuto di recupero, la Nazionale di Giggs pareggia con Bale. Con questo pareggio la Croazia resta in testa alla classifica del Gruppo E con 14 punti mentre il Galles resta in quarta posizione con 8 punti e una partita in meno.

Galles-Croazia 1-1: il tabellino del match

GALLES (4-2-3-1): Hennessey; Roberts, Lockyer, Rodon, Davies; Ampadu (50′ Morrell), Allen; Bale, Williams (68′ Wilson), James; Moore (86′ Roberts). A disposizione: Davies, Word, Taylor, Williams, Gunter, Roberts, Morrell, Vaulks, Wilson, Matondo, Lawrence, Vokes. Allenatore: Giggs

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic; Modric (90′ Badelj), Kovacic (46′ Rakitic), Brekalo, Vlasic, Perisic, Petkovic (64′ Rebic). A disposizione: Kalinic; Sluga, Bartolec, Melnjak, Peric, Skoric, Orsic, Rakitic, Pasalic, Bradaric, Badelj, Rebic. Allenatore: Dalic

RETI: 9′ Vlasic (C), 45’+3′ Bale (G)

AMMONIZIONI: Vida, Lovren, Petkovic, Rakitic, Modric (C), Moore, Allen, James (G)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 4′ nel primo tempo, 8′ nel secondo tempo

STADIO: Cardiff City Stadium