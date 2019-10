Estonia – Germania 0-3, il tabellino



Estonia (4-1-4-1): Lepmets; Baranov, Tamm, Mets, Pikk; Antonov; Kams, Ainsalu, Vassiljev (16’st Kait), Liivak (32’st Ojamaa); Sappinen (11’st Zenjov). A disp.: Igonen, Kallaste, Kreida, Meerits, Miller, Sinyavskiy, Sorga, Teniste, Vihmann. All. Voolaid



Germania (3-4-1-2): Neuer; Can, Sule, Halstenberg; Gundogan, Kimmich, Havertz, Klosterman; Reus(32’st Serdar), Brandt (41’st Amiri); Waldschmidt (21’st Werner). A disp.: Gnabry, Koch, Leno, Rudy, Ter Stegen. All. Low.

Reti: 7’st, 13’st Gundogan, 26’st Werner

Ammoniti: Lepmets(E), Baranov(E)

Espulsi: 14’pt Can

Recupero: 1’pt,3’st

Arbitro: Kabakov(BUL)

Stadio: Le Coq Arena, Tallin