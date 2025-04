Gara 1 delle Finali Scudetto SuperLega 2025 di Volley: la diretta

MILANO – La SuperLega Credem Banca entra finalmente nella fase più attesa della stagione: le Finali Scudetto. Le due finaliste sono pronte a darsi battaglia in una serie senza esclusione di colpi, con in palio il titolo di campione d’Italia.

Dopo l’entusiasmante vittoria dei marchigiani nella fase delle Semifinali, Domenica 27 aprile, alle ore 18:30, si accende Gara 1 delle Finali Scudetto che vedrà Itas Trentino sfidare in casa Cucine Lube Civitanova.

Sempre domenica 27 aprile si giocheranno anche i Playoff per il 5° posto, che vedranno impegnate Allianz Milano vs. Cisterna Volley, Sonepar Padova vs. Rana Verona e Valsa Group Modena vs. Yuasa Battery Grottazolina.

Tutti gli incontri saranno disponibili in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale Over-The-Top (OTT) di Volleyball World (vb.tv), per vivere a pieno tutte le emozioni di un weekend all’insegna del grande volley.

Domenica 27 aprile

Gara 1 Finale Scudetto

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

In diretta da il T Quotidiano Arena di Trento alle ore 18:30

Telecronaca: Cristiana Chiarani e Silvia Fondriest

5ª Giornata 5° Posto Girone

Allianz Milano – Cisterna Volley

In diretta dall’Allianz Cloud di Milano alle ore 19:30

Telecronaca: Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni

In esclusiva su VBTV

Valsa Group Modena – Yuasa Battery Grottazzolina

In diretta dal PalaSport G. Panini di Modena alle ore 17:30

Telecronaca: Alessandro Trebbi, Filippo Marelli, Fabrizio Monari

In esclusiva su VBTV

Sonepar Padova – Rana Verona

In diretta da Kioene Arena di Padova alle ore 17:30

Telecronaca: Alessandro Salmaso

In esclusiva su VBTV