Genoa-Ascoli: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Genoa-Ascoli di Domenica 16 agosto 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia

GENOVA – Domenica 16 agosto 2026, alle 18.30, allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, andrà in scena Genoa-Ascoli, gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027. In caso di parità al 90’, come da regolamento, non sono previsti supplementari ma si procederà direttamente con i calci di rigore. La vincente affronterà ai sedicesimi di finale il Sudtirol, che a sorpresa ha battuto il Catanzaro ai rigori.

Il Genoa apre la sua stagione ufficiale dopo un’estate intensa e ricca di test internazionali. Al Ferraris arriva l’Ascoli, neopromosso in Serie B e già rodato grazie al successo per 3-1 sul Potenza nel turno preliminare, un risultato che ha dato ritmo e fiducia ai bianconeri prima dell’incrocio con una squadra di categoria superiore.

Il precampionato del Genoa è stato costruito con attenzione, iniziando dai tradizionali giorni in Trentino e proseguendo con una tournée nel Regno Unito che ha permesso ai rossoblù di misurarsi con avversari di livello e accumulare minuti preziosi. Le vittorie contro Trento e Leicester, il pari con il Vicenza e il pesante ko contro il Bournemouth hanno offerto indicazioni utili allo staff, mentre l’ultimo impegno contro il Deportivo La Coruña ha chiuso una preparazione che ha alternato segnali incoraggianti e momenti di assestamento, com’è naturale in questa fase della stagione.

L’Ascoli ha scelto un percorso diverso, calibrato sulle esigenze di una neopromossa che vuole presentarsi competitiva in Serie B. Il ritiro di Norcia ha aperto la strada a una serie di confronti con squadre di livello superiore, dal Frosinone. L’ultimo allenamento congiunto contro l’Avellino ha completato la preparazione, prima della vittoria nel preliminare di Coppa Italia che ha certificato la crescita del gruppo.

A dirigere il match sarà Mario Perri della sezione di Roma 1, coadiuvato, nel ruolo di assistenti, da Alessandro Lo Cicero e Simone Della Mea, in rappresentanza dell’A.I.A. di Brescia e dell’A.I.A. di Udine. L’incarico di quarto ufficiale è stato conferito all’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia. Al VAR ci sarà Alberto Santoro, della sezione di Messina mentre l’AVAR sarà Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GENOA-ASCOLI]

GENOA:. A disposizione:



ASCOLI:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

COME ARRIVA ILGENOA – Il Genoa dovrebbe presentarsi con Bijlow in porta e una difesa a tre formata da Marcandalli, Otoa e Vasquez. Sulle fasce dovrebbero agire Norton-Cuffy e Mitaj, mentre Ellertsson, Frendrup e Amorim dovrebbero comporre il centrocampo. In attacco, De Rossi dovrebbe affidarsi a Colombo e Vitinha, coppia che garantirebbe movimento e profondità.

COME ARRIVA L’ASCOLI – L’Ascoli dovrebbe rispondere con Vitale tra i pali, Milanese, Curado, Rizzo e Guiebre in difesa. In mezzo Acampora e Corradini dovrebbero garantire equilibrio, mentre Silipo, Perciun e D’Uffizi dovrebbero muoversi alle spalle di Chakir, che dovrebbe essere il riferimento offensivo scelto da Tomei.

Probabili formazioni

GENOA (3-5-2) : Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Amorim, Mitaj; Colombo, Vitinha. Allenatore: De Rossi.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Milanese, Curado, Rizzo, Guiebre; Acampora, Corradini; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Chakir. Allenatore: Tomei.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’incontro sarà trasmesso in chiaro da Italia 1 in qando mediaset detiene l’eslusiva per tutto il torneo. In streaming su Mediaset Infinity.