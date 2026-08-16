Lazio-Mantova: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Mantova di domenica 16 agosto 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia

ROMA – Domenica 16 agosto, nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Mantova, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2026-2027; calcio di inizio alle ore 21:15.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti, alla prima partita ufficiale della nuova stagione. La squadra di Gattuso arriva a questo appuntamento dopo aver chiuso il precampionato con una vittoria per 2-1 contro il Frosinone. La squadra capitolina ha concluso lo scorso campionato in nona posizione con 54 punti frutto di 14 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte.

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Dall’altra parte ci sarà invece il Mantova, anche lui alla prima partita ufficiale della stagione. La squadra di Modesto arriva alla sfida dell’Olimpico dopo aver perso l’ultima amichevole precampionato contro il Carpi. Anche il Mantova ha il campinato di serie B in nona posizione grazie a tre vittorie nelle ultime cinque gare che le hanno permesso di terminare lontano dalla zona retrocessione.

La gara sarà affidata a Giuseppe Mucera della sezione di Palermo coadiuvato dagli assistenti Cortese e Gentile, il quarto uomo sarà Guida. Al VAR andranno Camplone e Giua.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO-MANTOVA]

L’arbitro

Sarà Giuseppe Mucera della sezione di Palermo a dirigere Lazio-Mantova, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2026-2027; calcio di inizio alle ore 21:15. Sarà il primo incrocio tra Mucera e i biancocelesti, mentre sono due i precedenti con il Mantova, entrambi terminati con una vittoria dei lombardi.

I precedenti tra Lazio e Mantova

Sarà la volta numero 9 che le due squadre si troveranno l’una di fronte all’altra, il bilancio sorride nettamente alla Lazio con cinque vittorie e tre pareggi. Il Mantova, dunque, non è mai riuscito a battere i biancocelesti negli otto precedenti.

Presentazione del match

QUI LAZIO – La Lazio, allenata da Gennaro Gattuso, scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Mandas, i terzini saranno Marusic e Pedraza con Provstgaard e Doekhi a completare il reparto difensivo. I tre in mediana saranno Dele-Bashiru, Rovella e Taylor, mentre il tridente offensivo sarà composto da Noslin, Ratkov e Zaccagni.

QUI MANTOVA – Gli ospiti, guidati da Davide Modesto, scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Bardi con Meroni, Cella e Castellini a formare il tridente difensivo. A centrocampo Silva e Keita saranno larghi con Trimboli e Ignacchiti a completare il reparto centralmente. Sulla trequarti agiranno Ilie e Ruocco alle spalle di Gliozzi.

Le probabili formazioni di Lazio-Mantova

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Provstgaard, Doekhi, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Noslin, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Silva, Trimboli, Ignacchiti, Keita; Ilie, Ruocco; Gliozzi. Allenatore: Davide Modesto.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Mantova valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2026-2027 sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia 1. Sarà possibile seguire la sfida anche in diretta streaming gratuitamente su SportMediaset e Mediaset Infinity.