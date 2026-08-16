Lecco-Desenzano 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lecco-Desenzano di Domenica 16 agosto 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia di Serie C

LECCO – Domenica 16 agosto 2026, alle 21, allo Stadio Rigamonti-Ceppi, andrà in scena Lecco-Desenzano, gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie C 2026-2027.

Il Lecco di Federico Valente arriva alla gara dopo un precampionato intenso, iniziato con il ritiro a Pergine Valsugana e proseguito con sei test amichevoli. Le prime uscite hanno portato vittorie contro Anaune Val di Non e Porfido Albiano, mentre i confronti con Hellas Verona, Inter U23 e Atalanta U23 hanno offerto indicazioni preziose sul livello di competitività della rosa. L’ultimo test, disputato il 13 agosto, si è chiuso con un successo per 1-0 sulla Nuova Sondrio, firmato da Pellegrino, che ha dato fiducia ai blucelesti in vista dell’esordio.

Dall’altra parte il Desenzano, neopromosso in Serie C, guidato da Marco Gaburro, ex amatissimo a Lecco per la promozione del 2019, ha svolto la preparazione in Trentino. A fine luglio sono arrivate due vittorie nel triangolare contro Cagliari Primavera e Ambrosiana, mentre i test di agosto con Pavonese e Giana Erminio hanno permesso di mettere minuti nelle gambe e consolidare gli automatismi.

La sfida si giocherà in gara secca: in caso di parità dopo i 90 minuti si andrà direttamente ai calci di rigore. La vincente accederà al secondo turno eliminatorio, dove è già atteso il Trento.

A dirigere l’incontro sarà Francesco Aloise della sezione di Voghera, coadiuvato dagli assistenti Alberto Callovi di San Donà di Piave e Vittorio Umberto Branzoni di Mestre e dal quarto ufficiale Michele Pasculli di Como.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LECCO-DESENZANO]

LECCO:. A disposizione:



DESENZANO:. A disposizione:



Reti:



Convocati Lecco

1 Joaquin Dalmasso, 3 Lukas Sinn, 5 Matteo Arena, 6 Andrea Mallamo, 7 Giuseppe Battimelli, 8 Stefano Bonaiti, 10 Guillaume Furrer, 11 Alessandro Galeandro, 17 Gabriel Pellegrino, 19 Marco Litti, 20 Lorenzo Mihali, 21 Antonio Metlika, 22 Thomas Vettorel, 23 Riccardo Meleddu, 27 Daniele Triacca, 30 Nicola Fasan, 33 Oliver Urso, 72 Matteo Polonioli, 73 Nicolò Santulli, 75 Enrico Nova, 78 Jason Anastasini, 79 Amnay Moutassime, 81 Francesco Agrati, 97 Sean Parker, 99 Giulio Manetti

Presentazione del match

COME ARRIVA IL LECCO – Il Lecco dovrebbe schierarsi con il 3-5-1-1: Dalmasso in porta, poi Triacca, Arena, Mihali, Sinn e Nova a comporre la struttura difensiva e di fascia. In mezzo Manetti e Pellegrino, con Mallamo, Papotti e Moutassime a supporto della manovra. Davanti spazio a Litti, Galeandro e Parker. In panchina le alternative a disposizione di Valente.

COME ARRIVA IL DESENZANO – Il Desenzano si presenta con il 4-3-3: Minelli tra i pali, Parlato, Baldi, Panelli e Milani in difesa. A centrocampo Tomaselli, De Francesco e Lupano, mentre il tridente è formato da Biondi, Santini e Millico, scelti da Gaburro.

Probabili formazioni

LECCO (3-5-1-1): Dalmasso; Triacca, Arena, Mihali, Sinn, Nova; Manetti; Pellegrino; Mallamo, Papotti; Moutassime; Litti; Galeandro; Parker Allenatore: Valente.

DESENZANO (4-3-3) Minelli; Parlato, Baldi, Panelli, Milani; Tomaselli, De Francesco, Lupano; Biondi, Santini, Millico Allenatore: Gaburro

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’incontro non sarà trasmesso in diretta ma sarà possibile restare aggiornati attraverso la nostra pagina.