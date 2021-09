Genoa – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Genoa – Fiorentina del 18 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la quarta giornata di Serie A

GENOVA – Sabato 18 settembre alle ore 15 si giocherà Genoa – Fiorentina, incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Ballardini che viene dal successo esterno contro il Cagliari ed in classifica occupa l’undicesima posizione, insieme a Torino, Venezia ed Empoli, con 3 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Italiano che viene da due vittorie di fila contro Torino e Atalanta ed in classifica occupa la settima posizione, in coabitazione con la Lazio, a quota 6 punti.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 18 settembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle ore 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI GENOA – Ballardini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Vanhausden, Maksimovic e Criscito. A centrocampo Rovella in cabina di regia con Sturaro e Tourè mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Fares e Cambiaso. In attacco tandem offensivo composto da Pandev e Destro.

QUI FIORENTINA – Italiano dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Terracciano in porta, reparto arretrato formato da Odriozola e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Milenkovic e Igor. A centrocampo Torreira in cabina di regia con Bonaventura e Castrovilli mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Callejon, Vlahovic e Nico Gonzalez.

Le probabili formazioni di Genoa – Fiorentina

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanhausden, Maksimovic, Criscito; Fares, Sturaro, Rovella, Tourè, Cambiaso; Pandev, Destro. Allenatore: Ballardini

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. Allenatore: Italiano

STADIO: Luigi Ferraris

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Genoa – Fiorentina, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. La sfida sarà visibile tramite app della smart tv o su tutti i dispositivi collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora usando Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli abbonati DAZN potranno seguire la sfida in streaming anche tramite dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. Al termine della sfida ci saranno i consueti approfondimenti in studio e sarà possibile guardare gli highlights della partita.