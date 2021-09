Inter – Bologna, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Inter – Bologna del 18 settembre 2021: incontro valido per la quarta giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 18:00

MILANO – Conto alla rovescia all’inizio di Inter – Bologna, gara valida per la 4° giornata di Serie A. Seguiremo dalle 18 il match in cronaca diretta e ci avvicineremo al match dalle ore 17 quando saranno disponibili le formazioni ufficiali. Inzaghi potrebbe optare per un turn over visto i tanti impegni ravvicinati. Linea difensiva con Skriniar il più sicuro di partire titolare quindi potrebbero esserci chance per Ranocchia al posto di de Vrij e per D’ambrosio per Bastoni. A centrocampo possibile esordio di Dumfries dal primo minuto per una fascia e Dimarco in leggero vantaggio su Perisic dell’altra. Gli interni quasi sicuri Barella e Brozovic con Vidal che potrebbe essere preferito a Calhanoglu. In avanti coppia tutta argentina con Lautaro e Correa ma non si esclude la scelta all’ultimo per Dzeko. Mihailovic deve rinunciare a Schouten sulla mediana e spazio allora ancora a Dominguez con Svanberg mentre in difesa tutto secondo copione con De Silvestri, Medel, Bonifazi e Hickey. In avanti terminale offensivo Arnautovic con Orsolini, Soriano e Barrow sulla trequarti anche se non si esclude che Sansone possa spuntarla su quest’ultimo.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Formazioni ufficiali di Inter – Bologna

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa. Allenatore: Inzaghi [UFFICIALI DALLE ORE 17]

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic [UFFICIALI DALLE ORE 17]