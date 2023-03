Genoa – Ternana: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Genoa – Ternana di Domenica 12 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 29° giornata del campionato di Serie B

GENOVA – Domenica 12 marzo 2023, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, secondo impegno casalingo di fila per il Genoa di Alberto Gilardino, che affronterà la Ternana di Cristiano Lucarelli per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 16.15. I rossoblù vengono dallo schiacciante 4-0 contro il Cosenza e nelle ultime cinque sfide hanno collezionato undici punti. Gli uomini di Gilardino sono secondi, a pari merito col Bari e a -8 dalla capolista Frosinone, a quota 50 grazie a un cammino di quattrodici partite vinte, nove pareggiate e cinque perse, trentacinque gol fatti e diciannove subiti. Gli umbri, dopo due k.o. consecutivi, hanno pareggiato prima con il Palermo (0-0) e poi con il Benevento (2-2); sono tredicesimi a quota 36, con un percorso di nove partite vinte, nove pareggiate e dieci perse, ventotto reti realizzate e trentacinque incassate. All’andata finì 1-2 per il Genoa.. A dirigere il match sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Filippo Valeriani di Ravenna e Gaetano Massara di Reggio Calabria; quarto ufficiale Michele Delrio di Reggio Emilia. Alla VAR Luca Banti di Livorno, assistito da Giacomo Paganessi di Bergamo. Padroni di casa dati favoriti con il segno “1” quotato mediamente 1.52.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GENOA – TERNANA]

GENOA:. A disposizione:



TERNANA:. A disposizione:



Reti:



La presentazione del match

QUI GENOA – Gilardino dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Martinez in porta e con una difesa a tre composta da Dragusin, Vogliacco e Bani. In cabina di regia Badelj con Strootman e Sturaro mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Hefti e Haps. Davanti Gudmundsson e Puscas

QUI TERNANA – Lucarelli recupera Donnarumma, ma perde Defendi e dovrà valutare le condizioni di Favilli e Ghiringhelli. Il tecnico rossoverde dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1. In porta Iannarilli, mentre la linea difensiva a tre dovrebbe essere formata da Diakité, Sorensen e Mantovani. In mezzo al campo Di Tacchio e Coulibaly, con Cassata e Corrado che dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Sulla trequarti Palumbo e Falletti, di supporto all’unica punta Partipilo.

Le probabili formazioni di Genoa – Ternana

GENOA (3-5-2) Martinez, Dragusin, Vogliacco, Bani; Hefti, Strootman, Badelj, Sturaro, Haps; Gudmundsson, Puscas Allenatore: Gilardino.

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado; Palumbo, Falletti; Partipilo Allenatore: Lucarelli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso su: