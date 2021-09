Germania – Armenia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Germania – Armenia del 5 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la quinta giornata delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022

STOCCARDA – Domenica 5 settembre alle ore 20:45 andrà in scena Germania-Armenia, gara valida per la quinta giornata del Gruppo J di qualificazioni europee ai Mondiali in Qatar 2022. Dopo la rumorosa sconfitta in casa contro la Macedonia del Nord per 1-2, la Germania è riuscita a riscattarsi vincendo per 0-2 in Liechtenstein. Ora è a quota 9 punti in quattro partite, in seconda posizione all’inseguimento della capolista Armenia che ha ancora una lunghezza di vantaggio. Quest’ultima è reduce da un pareggio a reti bianche contro la Macedonia del Nord in trasferta, dopo aver infilato tre vittorie consecutive. Per questo, per il primo posto in palio e per molto altro, quella di domenica sarà una sfida importantissima dall’esito incerto. Una delle più interessanti dell’intera serata: Germania-Armenia, chi la spunterà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI GERMANIA – Flick si schiera col 3-4-3. Fra i pali Neuer, davanti a lui Sule, Klostermann e Rudiger. A centrocampo Kimmich, Gundogan, Kroos e Gosens (che sarà valutato dopo l’infortunio). In avanti Havertz, Sanè e Gnabry.

QUI ARMENIA – Caparròs risponde col 4-2-3-1. Yurchenko in porta, in difesa Hovhannisyan, Calisir, Haroyan e Hambardzumyan. In mezzo Grygoryan e Ghazaryan, sulla trequarti Davydian, Briasco e Mkhitaryan. Unica punta Adamyan.

Le probabili formazioni di Germania – Armenia

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Sule, Klostermann, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Havertz, Sanè, Gnabry. Allenatore: Flick

ARMENIA (4-2-3-1): Yurchenko; Hovhannisyan, Calisir, Haroyan, Hambardzumyan; Grygoryan, Ghazaryan; Davydian, Briasco, Mkhitaryan; Adamyan. Allenatore: Joaquín Caparrós

Dove vederla in TV e streaming

La partita, in programma per domenica 5 settembre alle ore 20:45, non sarà visibile (nel nostro paese) in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.