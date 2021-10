Germania – Romania: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Germania – Romania dell’8 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per le qualificazioni mondiali

AMBURGO – Venerdì 8 ottobre alle ore 20.45 si giocherà Germania – Romania, incontro valido per la settima giornata del Gruppo J delle qualificazioni mondiali. Da una parte c’è la Nazionale di Flick che viene dalla larga vittoria esterna contro l’Islanda ed in classifica occupa la prima posizione con 15 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Radoi che è reduce dal pareggio esterno contro la Macedonia del Nord ed in classifica occupa la terza posizione con 10 punti.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI GERMANIA – Flick dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Neuer in porta, pacchetto difensivo composto da Hofmann e Kehrer sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Sule e Rudiger. A centrocampo Kimmich e Goretzka in cabina di regia mentre davanti spazio a Gnabry, Havertz e Sané alle salle di Werner.

QUI ROMANIA – Radoi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Nita in porta, pacchetto difensivo composto da Ratiu e Camora sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Chiriches e Nedelceauru. A centrocampo Nedelcu in cabina di regia con Stanciu e Cicaldau mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Man, Markovi e Sorescu.

Le probabili formazioni di Germania – Romania

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Hofmann, Sule, Rudiger, Kehrer; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Havertz, Sané; Werner. Allenatore: Flick

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Chiriches, Nedelceauru, Camora; Stanciu, Nedelcu, Cicaldau; Man, Markovic, Sorescu. Allenatore: Radoi

STADIO: Volkparkstadion

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Germania – Romania, valido per la settima giornata del Gruppo J delle qualificazioni mondiali, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sul Canale 20 di Mediaset.