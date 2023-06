Giacon ottiene la quinta affermazione consecutiva in Coppa Italia Turismo

40esimo successo per MM Motorsport con una Honda TCR, ad una sola lunghezza dal record. Gutsul subito sul podio TCR

GROBNIK – Grazie al successo ottenuto in Gara 1 a Grobnik, Kevin Giacon segna la storica vittoria numero 40 per MM Motorsport con una Honda TCR. Il pilota veneto ha colto la quinta affermazione consecutiva in Coppa Italia Turismo, firmando anche uno strepitoso 6 su 6 nel conteggio delle pole position. Buona la prima per l’ucraino Kostyantyn Gutsul, che al suo esordio con il team bergamasco sale subito sul podio TCR dopo aver conquistato la prima fila in qualifica.

Il magico momento di Kevin Giacon nella serie turismo di PNK Motorsport non si è arrestato neanche in Croazia, terzo appuntamento della stagione. Sul difficile tracciato di Grobnik, il pilota della Honda schierata da MM Motorsport ha svettato in tutte le sessioni di prove, firmando la pole position per entrambe le gare e confermandosi poi in gara, con un dominio mai messo in discussione da nessuno degli avversari. La bandiera a scacchi del sabato ha saluto un successo storico per il team diretto da Emanuele Alborghetti, che in Croazia ha firmato il successo numero 40 con una Honda TCR. Un risultato incredibile frutto di una partnership iniziata nel 2017 che ha portato la MM Motorsport ad essere il secondo team al mondo per numero di vittorie con la Civic TCR nella storia di JAS Motorsport, distante una sola lunghezza dal record assoluto.

“Cinque vittorie di fila è un risultato straordinario. Una vittoria non viene mai per caso, cinque, per giunta consecutive, sono il segno più tangibile della qualità del lavoro che stiamo portando avanti. Peccato per la sfortuna di gara 2, ma può succedere. Abbiamo un solo obiettivo in testa per questa stagione e restiamo concentrati al 100% su quello” ha commentato Kevin Giacon, leader incontrato della classifica assoluta della Coppa Italia Turismo costretto al ritiro in Gara 2 mentre era in lotta per la vittoria. “Sono orgoglioso di aver messo la mia firma su un importante traguardo nella storia di MM Motorsport e JAS Motorsport. 40 vittorie con un singolo modello sono decisamente tante, davvero complimenti a tutto il mio team! Di vincere sono in grado in tanti, confermarsi così tante volte ci riescono davvero in pochi. Chapeau!”.

A Grobnik, ottimo anche l’esordio di Kostyantyn Gutsul, che si è unito a MM Motorsport proprio a partire dal round croato. L’ucraino ha subito ben figurato fin dalle prove libere, portandosi alle spalle del compagno di squadra nelle due sessioni di prove libere e confermandosi poi in qualifica, dove ha conquistato la terza fila sullo schieramento di partenza. E’ andata ancora meglio in gara, dove Gutsul ha prima conquistato il terzo posto tra le vetture TCR in gara 1 per poi migliorarsi ancora in Gara 2, dove è risultato secondo tra vetture oltre 2000 turbo.

“Sono davvero grato a MM Motorsport per la loro professionalità e per la dedizione al lavoro. Sono arrivato qui da poco, ma non sono mai cresciuto così tanto e bene. Ora ho davvero capito perchè il motorsport è chiamato sport di squadra! Le gare di Grobnik sono andate bene e sono contento, ma sono sicuro che il meglio della stagione debba ancora arrivare! Sarebbe stupendo poter puntare ad una doppietta per il team a Vallelunga!” ha commentato Gutsul.

Il prossimo appuntamento della Coppa Italia Turismo è in programma a Vallelunga dopo la pausa estiva.