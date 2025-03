Giana Erminio-Rimini: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Giana Erminio-Rimini di Martedì 25 marzo 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming l’andata della finale di Coppa Italia Serie C

GORGONZOLA – Martedì 25 marzo 2025 , alle ore 20:30 scenderanno in campo Giana Erminio – Rimini per la gara d’andata della finale di Coppa Italia Serie C . Ricordiamo che nell’ultima partita giocata del 2 febbraio 2019 la stessa era finita con il punteggio di 0-0 . L’incontro si svolgerà nello stadio stadio Città di Gorgonzola (tribuna sud sold out) e sarà diretto dall’arbitro Niccolò Turrini della sezione AIA di Firenze . Sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Simone Pistarelli di Fermo; quarto ufficiale Mattia Drigo di Portogruaro . La squadra di casa ha i favori del pronostico con i bookmakers che danno la vittoria a 2.40 mentre il pareggio è dato a 2.65 e la sconfitta a 3.15 .

La Giana Erminio ha inanellato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 8 e subendone 3 . Ha conquistato la finale superando ai quarti per 3-0 l’Avellino quindi nella doppia gara di semifinale il Caldiero Terme per 3-2 dopo l’1-1 dell’andata. In campionato arriva del 3-0 casalingo con la Triestina a riscattare il passo falso del turno prima in casa dell’Arzignano . Assenti Ledonne, Buzzi Emanuele e Gabriele, fermi per squalifica sia Caferri che Tirelli .

Il Rimini é reduce da 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 4 reti e subito 5 . Ai quarti di finale ha superato in trasferta 2-1 il Team Altamura quindi nella semifinale con il Trapani ha avuto la meglio in casa per 3-0 dopo lo 0-0 in Sicilia . Due ko consecutivi in campionato con quello casalingo contro il Gubbio e la trasferta sarda, 2-0 per la Torres .

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GIANA ERMINIO-RIMINI]

GIANA ERMINIO:. A disposizione:



RIMINI:. A disposizione:



Reti:



I convocati della Giana Erminio

Portieri: #1 Carlo Pirola, #22 Stefano Mangiapoco, #29 Luca Moro

Difensori: #6 Luca Ferri, #13 Matteo Colombara, #18 Vincent De Maria, #26 Nicolas Previtali, #27 Mattia Alborghetti, #47 Mattia Scaringi, #77 Andrea Piazza

Centrocampisti: #4 Marco Nichetti, #7 Daniele Pinto, #8 Martin Montipò, #10 Alessandro Lamesta, #14 Matteo Marotta, #15 Marco Ballabio, #24 Davide Pirotta, #37 Riccardo Bassanini, #99 Federico Renda

Attaccanti: #11 Andrea Capelli, #17 Gabriel Avinci, #19 David Gharabaghi Stückler, #21 Alberto Pala

I convocati del Rimini

Portieri: 1 Vitali, 32 Ferretti, 91 Colombi

Difensori: 3 Falbo, 4 Bellodi, 6 Gorelli, 8 Semeraro, 23 Megelaitis, 28 Longobardi, 46 Cinquegrano, 98 Lepri.

Centrocampisti: 5 Fiorini, 10 Malagrida, 18 Conti, 21 Piccoli, 25 Lombardi, 33 Langella, 80 Garetto.

Attaccanti: 7 Leonardi, 11 Gagliano, 34 Ubaldi, 77 Cioffi, 97 Parigi.

Probabili formazioni

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mangiapoco; Previtali, Ferri, Scaringi; Alborghetti, Marotta, Nichetti, Pinto, De Maria; Montipò, Stuckler.

RIMINI (3-5-2): Vitali; Bellodi, Gorelli, Lepri; Megelaitis, Lombardi, Langella, Fiorini, Longobardi; Parigi, Leonardi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Giana Erminio – Rimini , valido per la partita d’andata della 52a edizione della finale di Coppa Italia Serie C , sarà visibile in diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Calcio e Sport e NOW . Per lo streaming disponibile su Rai Play, Sky Go e NOW . I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo incontro sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 20:30 troverete la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali e potremo scoprire le mosse dei due allenatori.