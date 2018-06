Russia 2018 – Il Giappone perde con la Polonia ma vola agli ottavi

Sconfitta di misura per il Giappone contro la Polonia ma i nipponici, grazie al successo della Colombia sul Senegal, volano agli ottavi di finale.

VOLGOGRAD – Termina con il risultato di 0-1 il match tra Giappone e Polonia valevole per la terza ed ultima giornata del Gruppo H, che sancisce la qualificazione agli ottavi di finale di Giappone e Colombia. Nonostante la sconfitta, infatti, i nipponici raggiungono la fase ad eliminazione diretta grazie alla vittoria della Colombia sul Senegal, che quindi abbandona anzitempo la competizione.

La cronaca della partita

La presentazione della partita

Tornando al Giappone, i nipponici sono agli ottavi se:

Vincono indipendentemente dal risultato di Senegal-Colombia

Pareggiano ed un tra Senegal e Colombia perde nello scontro diretto

Pareggiano e l’incontro Senegal-Colombia termina in parità

Perdono ed una tra Senegal e Colombia perde nello scontro diretto, anche in questo caso risulterà decisiva la differenza reti.

QUI GIAPPONE – I nipponici dovrebbero scendere in campo con un offensivo 4-2-3-1 con Kawashima tra i pali, pacchetto arretrato composto da Sakai e Nagatomo sulle corsie esterne mentre al centro della difesa spazio a Yoshida e Shoji. A centrocampo Shibasaki e Hasebe in cabina di regia mentre davanti Haraguchi, Kagawa e Inui a supporto dell’unica punta Osako

QUI POLONIA – La Nazionale polacca, che gioca soltanto per l’onore, scenderà in campo col 3-4-2 con Szczesny tra i pali, reparto difensivo composto da Piszczek, Bednarek e Pazdan. A centrocampo Goralski e Krychowiak in regia mentre sulle corsie esterne spazio a Bereszynski e Rybus mentre in attacco tridente composto da Zielinski, Lewandowski e Kownacki.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Giappone – Polonia, valida per la terza ed ultima giornata del Gruppo H, sarà trasmessa in diretta esclusiva e in chiaro su Mediaset, precisamente su Canale 20. Il match sarà visibile anche in streaming su smartphone, tablet e laptop, tramite il sito di SportMediaset.

Le probabili formazioni

GIAPPONE (4-2-3-1): Kawashima; Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo; Shibasaki, Hasebe; Haraguchi, Kagawa, Inui; Osako CT: Nishino

POLONIA (3-4-3): Szczesny; Piszczek, Bednarek, Pazdan; Bereszynski, Goralski, Krychowiak, Rybus; Zielinski, Lewandowski, Kownacki. CT: Nawalka

STADIO: Volgograd Arena