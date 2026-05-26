Giro d’Italia 109: Vingegaard domina la tappa di Carì e rafforza la Maglia Rosa

CARI’ – La Maglia Rosa Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ha vinto la sedicesima tappa del Giro d’Italia 109, la Bellinzona-Carì di 113 km, davanti a Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) e Jai Hindley (Red Bull – Bora – Hansgrohe).

ORDINE D’ARRIVO

1 – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 113 km in 2h57’40”, media di 38.161 km/h

2 – Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) a 1’09”

3 – Jai Hindley (Red Bull – Bora – Hansgrohe) a 1’11”

CLASSIFICA GENERALE

1 – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

2 – Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) a 4’03”

3 – Thymen Arensman (Netcompany Ineos) a 4’27”

LE MAGLIE UFFICIALI

Le maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Io Sono Friuli Venezia Giulia – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency – Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Banca Mediolanum – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2001, sponsorizzata Conad – Afonso Eulalio (Bahrain Victorious)

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Jonas Vingegaard ha dichiarato: “Oggi io e i miei compagni di squadra volevamo vincere una tappa con la Maglia Rosa. E’ stata una tappa dura, e loro sono stati eccezionali, tirando fino dall’inizio. Conosco questa zona molto bene, ed è stato bello ricevere il supporto dei tifosi del Team Galli che mi hanno incitato a bordo strada. Ho quattro vittorie, non so se riuscirò ad arrivare alle sei di Tadej Pogacar del 2024. Non ci penso, in questo momento voglio vivere alla giornata”.