  1. Home
  2. Sport
  3. Giro d’Italia 109, Kuss vince ad Alleghe. Ciccone terzo, Vingegaard resta in Maglia Rosa
Ciclismo Sport

Giro d’Italia 109, Kuss vince ad Alleghe. Ciccone terzo, Vingegaard resta in Maglia Rosa

Posted on 29 Maggio 2026 at 29 Maggio 2026 by Marina Denegri
5 0

Sepp Kuss trionfa nella 19ª tappa. Sul podio anche Gee e Ciccone, protagonista in fuga. Vingegaard conserva la Maglia Rosa

logo giro d'italia 2026

ALLEGHE – Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 109, la Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) di 151 km, davanti a Derek Gee (Lidl-Trek) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) rimane in Maglia Rosa di leader della classifica generale.

ORDINE D’ARRIVO

1 – Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) – 151 km in 4h28’33”, media di 33,736 km/h
2 – Derek Gee (Lidl-Trek) a 13″
3 – Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 36″

CLASSIFICA GENERALE

1 – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)
2 – Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) a 4’03”
3 – Jai Hindley (Red Bull-Bora-hansgrohe) a 5’04”

LE MAGLIE UFFICIALI

Le maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Io Sono Friuli Venezia Giulia – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency – Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Banca Mediolanum – Giulio Ciccone (Lidl-Trek)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2001, sponsorizzata Conad – Afonso Eulálio (Bahrain Victorious)

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Sepp Kuss ha dichiarato: “Non era mai stato l’obiettivo principale. La priorità era aiutare Jonas Vingegaard a conquistare la Maglia Rosa. Quando l’altra sera mi hanno detto che avrei avuto la possibilità di entrare nella fuga, ho capito che dovevo cogliere l’occasione. È qualcosa che ho sempre sognato, ma ogni anno diventa sempre più difficile. Io continuo a crescere e a migliorare, ma lo stesso vale per tutti gli altri. Non ero del tutto convinto di riuscire a rientrare su Giulio Ciccone, quando ha raggiunto un minuto di vantaggio mi sono un po’ scoraggiato. A quJel punto ho cercato semplicemente di concentrarmi sul fare la salita più veloce possibile, era un’ascesa molto ripida. Sapevo che mia madre sarebbe stata a 500 metri dal traguardo, voglio dedicare un pensiero speciale a lei e a tutta la mia famiglia, perché riesco a vederli solo per poche settimane all’anno“.