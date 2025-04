Giugliano-Benevento 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Giugliano-Benevento di domenica 27 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C, girone C

GIUGLIANO – Domenica 27 aprile 2025 allo stadio Alberto De Cristofaro andrà in scena Giugliano-Benevento, gara valida per la trentottesima giornata del Girone C di Serie C Now 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 20. Da una parte, la formazione guidata da Valerio Bertotto reduce dalla sconfitta di Monopoli (3-2) dopo la schiacciante vittoria casalinga ottenuta ai danni del Sorrento (5-0) e due pareggi. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Gaetano Auteri che hanno vinto appena due delle ultime venti partite e vengono dal secondo ko in tre uscite rimediato contro il Trapani (0-1).

I gialloblù, che davanti al proprio pubblico hanno raccolto quattro punti nelle ultime due gare casalinghe dopo altrettanti ko, hanno bisogno della vittoria per consolidare la zona play-off e tenere lontano il Trapani unica concorrente play-off ancora in corsa (-2). I sanniti, invece, che lontano dalle mura amiche hanno portato a casa l’unica vittoria ottenuta sin qui nel 2025, vanno a caccia dei tre punti per sferrare l’assalto alla quinta piazza occupata dal Catania (-1) in modo tale da chiudere la regular season con il miglior piazzamento play-off possibile.

La sfida d’andata, disputata allo stadio Vigorito, si chiuse con una vittoria del Giugliano per 1-0. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Simone Gavini della sezione di Aprilia coadiuvato dagli assistenti Matteo Nigri di Trieste e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto. Quarto Ufficiale: Giorgio Di Cicco di Lanciano.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GIUGLIANO-BENEVENTO]

GIUGLIANO: Russo D., Valdesi A., Solcia D., Caldore M., Oyewale S., De Rosa R., Celeghin E., Vallarelli F., Balde I., Padula C., Del Sole F.. A disposizione: Anacoura J., D'Agostino G., D'Aniello A., Demirovic E., Galletta V., Genovese M., Masala M., Minelli A., Nepi A., Njambe M., Nuredini A., Peluso L.



BENEVENTO: Manfredini N., Simonetti P., Berra F., Capellini R., Sena F., Prisco A., Talia A., Lamesta D., Pinato M., Starita E., Perlingieri M.. A disposizione: Acampora G., Agazzi D., Borello G., Ferrara A., Lanini E., Lucatelli I., Nunziante A., Tosca A., Viscardi A., Viviani M.



Reti: al 19' pt Capellini R. (Benevento) .



Ammonizioni: al 27' pt Balde I. (Giugliano) al 39' pt Sena F. (Benevento).

Russo D., Valdesi A., Solcia D., Caldore M., Oyewale S., De Rosa R., Celeghin E., Vallarelli F., Balde I., Padula C., Del Sole F..Anacoura J., D'Agostino G., D'Aniello A., Demirovic E., Galletta V., Genovese M., Masala M., Minelli A., Nepi A., Njambe M., Nuredini A., Peluso L.Manfredini N., Simonetti P., Berra F., Capellini R., Sena F., Prisco A., Talia A., Lamesta D., Pinato M., Starita E., Perlingieri M..Acampora G., Agazzi D., Borello G., Ferrara A., Lanini E., Lucatelli I., Nunziante A., Tosca A., Viscardi A., Viviani M.al 19' pt Capellini R. (Benevento) .al 27' pt Balde I. (Giugliano) al 39' pt Sena F. (Benevento).

Le parole di Valerio Bertotto

“Sarà una partita bella che ci siamo guadagnati e che ci vedrà protagonisti fino all’ultimo secondo. Vogliamo che sia la partita della stagione e per questo andrà interpretata con la giusta determinazione e attenzione, perché affrontiamo una squadra forte. L’errore che non dobbiamo commettere è pensare che il punticino possa bastare. Non ragioneremo così. L’obiettivo è cercare di vincere e imporre le proprie idee al netto del valore degli avversari. Affrontiamo una squadra solida che a inizio stagione aveva i favori del pronostico e per buona parte del campionato è stata in testa. Ha giovani fortissimi e calciatori di categoria superiore. Dobbiamo stare attenti il più possibile perché non possiamo permetterci errori. Sarà fondamentale essere concreti”.

I convocati del Benevento

Portieri: Manfredini, Nunziante

Difensori: Berra, Capellini, Ferrara, Sena, Tosca, Oukhadda, Viscardi

Centrocampisti: Prisco, Agazzi, Acampora, Pinato, Simonetti, Talia, Viviani

Attaccanti: Borello, Starita, Lanini, Lamesta, Perlingieri

Le parole di Gaetano Auteri

“La partita con il Giugliano è da dentro o fuori. Abbiamo margini dal quinto all’ottavo posto e cambia tanto in base al posizionamento finale. Gli scontri diretti contano relativamente, nei play off partire da una posizione di ipotetico vantaggio può essere un bene, perché questa squadra ha dimostrato di essere solida. Siamo in condizione di farlo, i play off sono un altro campionato e siamo in grado di sconfessare tutti i dati statistici negativi dell’ultimo periodo. Iniziamo a giocare la sfida col Giugliano come se fosse una finale. All’andata scelsero un atteggiamento prudente. La loro qualità migliore è chiudere gli spazi centralmente e davanti hanno gente di gamba in grado di ripartire. A noi il pareggio non serve a nulla ed è rischiosissimo”.

Presentazione del match

QUI GIUGLIANO – Tra i pali Russo con Valdesi, Solcia, Caldore e Oyewale a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Peluso, Celeghin e De Rosa mentre in avanti spazio al tridente offensivo composto da Baldè, Padula e Del Sole.

QUI BENEVENTO – In porta Nunziante, al centro della difesa Berra e Capellini con Oukhadda e Viscardi. Sulla mediana Pinato e Talia con Lamesta, Acampora e Lanini a supporto di Perlingieri.

Le probabili formazioni di Giugliano-Benevento

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; Peluso, Celeghin, De Rosa; Baldè, Padula, Del Sole. Allenatore: Bertotto.

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini, Viscardi; Pinato, Talia; Lamesta, Acampora, Lanini; Perlingieri. Allenatore: Auteri.

Dove vedere la gara in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 256. Inoltre, il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione Now TV.