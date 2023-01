Giugliano – Latina 1-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Giugliano – Latina di domenica 22 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 23° giornata del Girone C di Serie C 2022-2023

AVELLINO – Domenica 22 gennaio allo stadio Partenio Lombardi andrà in scena Giugliano–Latina, gara valida per la ventitreesima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023: calcio di inizio alle ore 14:30. Da una parte, la formazione di Raffaele Di Napoli reduce da due pareggi di fila con Picerno e Cerignola con la vittoria che manca da ormai sei giornate. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Daniele Di Donato che vengono dal secondo ko incassato in tre partite contro la capolista Catanzaro (0-1). Un solo punto di distacco comunque dalle due compagini: il Giugliano è ottavo a quota 29 assieme ad Avellino e Foggia mentre il Latina è fermo al dodicesimo posto con 28 punti insieme a Potenza, Virtus Francavilla e Taranto. In Campania sono arrivate cinque vittorie, quattro pareggi e due sconfitte per i gialloblù mentre i nerazzurri lontani dal Domenico Francioni hanno portato a casa tredici punti frutto di tre vittorie, quattro pareggi e altrettanti ko. Nel girone di andata si è chiuso sul parziale di 2-2 il confronto tra le due formazioni mentre nella Coppa Italia di categoria a vincere è stato il Giugliano (0-2). A dirigere l’incontro sarà Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste coadiuvato dagli assistenti Marco Sicurello di Seregno e Elia Tini Brunozzi di Foligno.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GIUGLIANO – LATINA]

GIUGLIANO: Biasiol E., Ceparano G. (dal 35' st Eyango S.), Di Dio F., Felippe Martello L., Gladestony, Oyewale S. (dal 18' st Iglio G.), Piovaccari F. (dal 17' st Sorrentino L.), Poziello C., Salvemini F., Sassi J. (Portiere), Zullo W.. A disposizione: Ciuferri F., Coprean R. (Portiere), Eyango S., Felici M., Gomez O., Iglio G., Nocciolini M., Poziello R., Rondinella G., Scanagatta E., Scognamiglio G., Sorrentino L., Viscovo A. (Portiere)



LATINA: Belloni N. (dal 1' st Margiotta F.), Bordin A., Carissoni L., Celli A., Cortinovis F., De Santis E. (dal 36' st Calabrese B.), Di Livio L., Riccardi A. (dal 1' st Fabrizi L.), Sannipoli D., Tessiore A. (dal 29' st Barberini C.), Tonti A. (Portiere). A disposizione: Barberini C., Calabrese B., Cardinali M. (Portiere), Di Mino M., Fabrizi L., Gallo S., Giannini F. (Portiere), Margiotta F., Nori T., Pellegrino A.



Reti: al 32' pt Gladestony (Giugliano) al 5' st Fabrizi L. (Latina) .



Ammonizioni: al 29' pt Oyewale S. (Giugliano), al 40' pt Gladestony (Giugliano), al 45'+2 pt Salvemini F. (Giugliano).

Formazioni ufficiali

GIULIANO CALCIO (3-5-2): Sassi; Biasiol, Zullo, C. Poziello; Di Dio, Felippe, Ceparano, Gladestony, Oyewale; Salvemini, Piovaccari. A disposizione: Viscovo, Coprean, Iglio, Sorrentino, R. Poziello, Felici, Scanagatta, Rondinella, Ciuferri, Gomez, Scognamiglio, Eyango, Nocciolini. Allenatore: Tatomir

LATINA (3-5-1-1): Tonti; De Santis, Cortinovis, Celli; Sannipoli, Di Livio, Bordin, Tessiore, Carissimi; Riccardi; Belloni. A disposizione: Cardinali, Giannini, Pellegrino, Barberini, Di Mino, Nori, Calabrese, Fabrizi, Gallo, Margiotta. Allenatore: Bedetti

I convocati del Latina

Portieri: Cardinali, Giannini, Tonti

Difensori: De Santis, Celli, Carissoni, Calabrese, Gallo, Cortinovis

Centrocampisti: Pellegrino, Di Livio, Sannipoli, Tessiore, Barberini, Di Mino, Bordin

Attaccanti: Belloni, Nori, Fabrizi, Riccardi, Margiotta

Tatomir: “gara certamente complicata”

“Sarà una gara certamente complicata come tutte quelle che caratterizzano questo campionato. Il Latina è squadra forte e rodata, che in trasferta ha sempre fatto ottime cose e ottenuto buoni risultati, servirà la massima attenzione e concentrazione. C’è la voglia di proseguire il nostro percorso e tornare a vincere. Riuscire a centrare i tre punti ci consentirebbe di avvicinarsi al nostro obiettivo. Sicuramente è una gara importante in termini di classifica e di punti, ma non sarà decisiva. Siamo solo alla quarta giornata di ritorno, il percorso è lungo. La settimana di lavoro è stata buona, la gara l’abbiamo preparata bene come sempre, cercando di porre attenzione a tutti i dettagli.

I nuovi acquisti sono ottime risorse, sono arrivato da poco e si stanno integrando bene. Da un punto di vista fisico la condizione è buona. Ciuferri nello specifico ha fatto un Settore Giovanile importante, viene dalla Roma è un 2004 di ottime prospettive. E’ chiaro che il nostro obiettivo è tornare a vincere, ripeto, ma non è il caso di parlare di partita chiave. Serve equilibrio sempre, noi dobbiamo avere chiaro il nostro percorso. I ragazzi dimostrano sempre un grande. Sono capaci di lottare costantemente e reagire fino alla fine delle partite e questa è una caratteristica decisamente importante che la dice lunga sull’anima di questa squadra. E’ normale andare incontro a delle difficoltà in un campionato così competitivo è difficile, noi però dobbiamo pensare a noi stessi” sono le dichiarazioni del tecnico in seconda Alessandro Tatomir che attraverso il canale social del Calcio Giugliano ha descritto l’incontro.

Presentazione del match

QUI GIUGLIANO – Biasiol, Zullo e Ciro Poziello a comporre la linea difensiva davanti a Sassi. Sulle corsie laterali Di Dio e Oyewale mentre in mezzo al campo Ceparano, Felippe e Gladestony. In attacco il tandem offensivo Piovaccari-Nocciolini.

QUI LATINA – A difesa di Cardinali spazio a Cortinovis, De Santis e Celli. Sulle corsie laterali Carissoni e Sannipoli mentre al centro del campo Tessiore, Di Livio e Barberini. In avanti la coppia Belloni-Margiotta.

Le probabili formazioni di Giugliano-Latina

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi; Biasiol, Zullo, Poziello C; Di Dio, Ceparano, Felippe, Gladestony, Oyewale; Piovaccari, Nocciolini. Allenatore. Raffaele Di Napoli

LATINA (3-5-2): Cardinali; Cortinovis, De Santis, Celli; Carissoni, Tessiore, Di Livio, Barberini, Sannipoli; Belloni, Margiotta. Allenatore. Daniele Di Donato

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports, la piattaforma disponibile per PC, tablet e cellulari. Visibile anche per gli abbonati al servizio DAZN.