Giulianova-Ancona: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Giulianova-Ancona di Domenica 11 ottobre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

GIULIANOVA – Domenica 11 ottobre 2026, lo Stadio Rubens Fadini ospiterà la partita Giulianova-Ancona, sfida valida per la settima giornata del Girone F di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00.

Il Giulianova arriva alla sfida con un rendimento altalenante nelle ultime cinque giornate di campionato, nelle quali ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La squadra ha iniziato la serie con la sconfitta per 1-0 sul campo della Vigor Senigallia, seguita dallo 0-0 interno contro il Termoli. È arrivato poi un altro ko, per 3-2 in trasferta contro il Teramo, prima dei due successi consecutivi contro l’Atletico Ascoli, battuto 4-2 in casa, e la Santegidiese, superata 3-1 in trasferta nell’ultimo turno. Il Giulianova si presenta dunque al prossimo impegno con l’obiettivo di prolungare la striscia positiva e dare continuità ai risultati dopo le due vittorie consecutive.

L’Ancona arriva alla sfida con un rendimento positivo nelle ultime cinque giornate di campionato, nelle quali ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La squadra ha iniziato la serie con il ko interno per 1-0 contro il Montecchio Gallo, seguito dal successo per 1-0 in trasferta contro la Maceratese. È arrivato poi il pareggio per 2-2 in casa contro L’Aquila, seguito dall’1-1 sul campo dell’Angelana. Nell’ultimo turno, l’Ancona ha ritrovato la vittoria superando il Trestina per 2-0. La squadra si presenta dunque al prossimo impegno con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e prolungare la striscia positiva dopo il successo dell’ultima giornata.

La maggior parte dei bookmakers non considerano alcuna squadra come favorita per la vittoria finale. Ciò è dimostrato dalla quota di 2.49 per la vittoria del Giulianova, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.05, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che invece ipotizza la vittoria dell’Ancona è di 2.44 che suggerisce che le ricevitorie credono che la squadra ospite abbia possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GIULIANOVA-ANCONA]

L’arbitro

La partita sarà diretta dall’arbitro Lorenzo Spinelli della sezione di Cuneo, coadiuvato dagli assistenti Edoardo Monelli e Luigi Fabrizio D’Orto, entrambi della sezione di Busto Arsizio. La squadra arbitrale sarà chiamata a garantire una direzione attenta e uniforme, mantenendo alta la concentrazione e assicurando coerenza nelle decisioni, soprattutto nei momenti più delicati dell’incontro.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL GIULIANOVA – Rosario Pergolizzi dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Vandelli tra i pali. Il terzetto difensivo sarà composto da Menna, Pertosa e Vuillermoz. A centrocampo spazio a Panzera, Misuraca, Carbonelli, Perseu e Guerriero, mentre in avanti agirà la coppia formata da Odianose e Chiarella. Il modulo prevede una difesa a tre, cinque centrocampisti chiamati a presidiare la zona centrale e le corsie laterali e due attaccanti incaricati di guidare il reparto offensivo.

COME ARRIVA L’ANCONA – Agenore Maurizi dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1, affidando a Salvati la difesa della porta. La linea difensiva sarà composta da Ceccarelli, Markic, Rovinelli e Calisto. A centrocampo spazio a Gelonese e Gerbaudo, mentre Zini, Attasi e Cericola agiranno sulla trequarti a supporto dell’unica punta Kouko. Il modulo prevede una difesa a quattro, due centrocampisti davanti alla retroguardia per garantire equilibrio, tre giocatori offensivi incaricati di creare occasioni e supportare la punta e un riferimento centrale chiamato a finalizzare la manovra.

Le probabili formazioni

GIULIANOVA (3-5-2): Vandelli; Menna, Pertosa, Vuillermoz; Panzera, Misuraca, Carbonelli, Perseu, Guerriero; Odianose, Chiarella. Allenatore: Rosario Pergolizzi

ANCONA (4-2-3-1): Salvati; Ceccarelli, Markic, Rovinelli, Calisto; Gelonese, Gerbaudo; Zini, Attasi, Cericola; Kouko. Allenatore: Agenore Mauriz

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Giulianova e Ancona in televisione su TRSP (canale 99 in Abruzzo e Molise), oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.