L’Aquila-Santegidiese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta L’Aquila-Santegidiese di Domenica 11 ottobre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

L’AQUILA – Domenica 11 ottobre 2026, lo Stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia ospiterà la partita L’Aquila-Santegidiese, sfida valida per la settima giornata del Girone F di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00.

L’Aquila arriva alla sfida con un rendimento positivo nelle ultime cinque giornate di campionato, nelle quali è rimasta imbattuta, ottenendo quattro vittorie e un pareggio. La squadra ha iniziato la serie con lo 0-0 interno contro l’Atletico Ascoli, seguito dal pareggio per 2-2 sul campo dell’Ancona. Sono arrivati poi tre successi consecutivi, il 2-0 casalingo contro il Teramo, il 3-0 in trasferta contro il Pietralunga e la vittoria per 5-2 nell’ultimo turno contro il Termoli. L’Aquila si presenta dunque al prossimo impegno con l’obiettivo di prolungare la striscia positiva e dare continuità ai risultati dopo le tre vittorie consecutive.

La Santegidiese arriva alla sfida con un rendimento altalenante nelle ultime cinque giornate di campionato, nelle quali ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. La squadra ha iniziato la serie con il pareggio interno per 1-1 contro la Recanatese, seguito dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Notaresco. È arrivato poi il successo casalingo per 1-0 contro l’Angelana, prima del pareggio per 1-1 in trasferta contro la Maceratese. Nell’ultimo turno, infine, la Santegidiese è stata sconfitta per 3-1 in casa dal Giulianova. La squadra si presenta dunque al prossimo impegno con l’obiettivo di riscattare l’ultima battuta d’arresto e ritrovare la vittoria.

La maggior parte dei bookmakers considerano la squadra di casa come favorita per la vittoria finale. Ciò è dimostrato dalla quota di 1.45 per la vittoria del L’Aquila, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 4.00, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che invece ipotizza la vittoria della Santegidiese è di 5.00 che suggerisce che le ricevitorie credono che la squadra ospite abbia poche possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI L’AQUILA-SANTEGIDIESE]

L’arbitro

La partita sarà diretta dall’arbitro Andrea Kilian Pina della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Pablo Lemos della sezione di Nola e Michele Criscuolo della sezione di Torre Annunziata. La squadra arbitrale sarà chiamata a garantire una direzione attenta e uniforme, mantenendo alta la concentrazione e assicurando coerenza nelle decisioni, soprattutto nei momenti più delicati dell’incontro.

La presentazione del match

COME ARRIVA L’AQUILA – Andreucci dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Inturri tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Barnabà, Magnani o Bondioli, Brunetti e Saia. A centrocampo spazio a Gori e Binotto, mentre Gasperoni, Campagna e Curatolo agiranno sulla trequarti a supporto dell’unica punta Sparacello. Il modulo prevede una difesa a quattro, due centrocampisti davanti alla retroguardia per garantire equilibrio, tre giocatori offensivi alle spalle della punta e un riferimento centrale incaricato di finalizzare la manovra.

COME ARRIVA LA SANTEGIDIESE – Censori dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2, affidando a Tomasella la difesa della porta. Il terzetto difensivo sarà composto da Agostini, Ingrosso e Montuori. A centrocampo spazio a Ciaccia, Scimia, Diambo, Di Antonio e Paolini, mentre in avanti agirà la coppia formata da Eusepi e Dal Cason. Il modulo prevede una difesa a tre, cinque centrocampisti chiamati a presidiare la zona centrale e le corsie laterali e due attaccanti a guidare il reparto offensivo.

Le probabili formazioni

L’AQUILA (4-2-3-1): Inturri; Barnabà, Magnani/Bondioli, Brunetti, Saia; Gori, Binotto; Gasperoni, Campagna, Curatolo; Sparacello. Allenatore: Andreucci

SANTEGIDIESE (3-5-2): Tomasella, Agostini, Ingrosso, Montuori; Ciaccia, Scimia, Diambo, Di Antonio, Paolini; Eusepi, Dal Cason. Allenatore: Censori.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro sarà tra L’Aquila e Santegidiese in televisione su Rete 8 (canale 10 del digitale terrestre in Abruzzo), oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.