Golden Trail National Series 2022: programma completo

Dopo l’annuncio del calendario gare della GTWS che vede un’agenda completamente rinnovata e nuove procedure per ridurre il più possibile i viaggi intercontinentali degli atleti, Salomon presenta la nuova edizione GTNS, con uno sguardo all’impatto ambientale. Anche l’edizione 2022 GTNS – Golden Trail National Serie Italy è alle porte e come per il calendario gare Golden Trail World Series anche la manifestazione sul territorio italiano, rinnovata sotto diversi aspetti, punta l’attenzione sulla sostenibilità e sull’impatto ambientale. L’esclusivo e innovativo circuito, come da tradizione costituito dalle gare top trail nazionali e ideato nel 2019 su quanto l’anno precedente (2018) propose Golden Trail World Series, vedrà in agenda 4 gare più la finale. La Golden Trail National Series 2022 offre poi la possibilità per i migliori di ricevere l’invito ufficiale per partecipare alla Madeira Oceans Trail, la Finale GTNS, per competere e divertirsi con gli atleti del resto del mondo.

Il calendario 2022 è costituito dalle seguenti competizioni Top Trail

Dolomiti Beer Trail – 16 aprile: 24 chilometri di gara che esaltano il piacere di correre veloci nella foresta. Un dislivello positivo di 1400 metri, che richiede molto impegno. La competizione vede la partenza in agenda alle 8:30 direttamente dal Birrificio che dal 1897 lega il proprio nome al paese di Pedavena. Uscendo dal paese si risale il versante meridionale del Monte Avena attraverso i boschi di abeti e i pascoli nella stagione della fioritura del croco. Dalle vette Feltrine al fiume Piave per raggiungere il traguardo di Pedavena.

Finestre di Pietra – 15 maggio: la storica corsa italiana giunta alla 15° edizione con un percorso di gara che si snoda tra i sentieri selvaggi e boscosi della Val Borbera. La caratteristica di questa gara è quella di passare da tratti di elevata tecnicità a lunghi e veloci sentieri forestali. I punti più suggestivi del percorso sono il passaggio sulla passerella del Pertuso e il tratto a fianco della Croce degli Alpini. Bettelmat Sky Race – 9 luglio: una competizione che ha fatto la storia del trail running e della corsa in montagna in Valle Formazza, nel nord Piemonte. Classe 2007, la BSR parte e arriva nel paese di Riale Formazza, a oltre 1.700 m di altitudine con un dislivello, sia negativo che positivo, di 1.940 m fino ai 3.000 m del Rifugio 3A. Tratti in salita decisa ed altri di discese vertiginose, il tutto immerso in un meraviglioso ambiente di alta montagna.

DolomythsRun Sky Race – 17 luglio (*): la spettacolare corsa in alta montagna da Canazei al Piz Boè che percorre 22 km nella splendida Val di Fassa, dei quali 10 in salita e 12 in discesa con un dislivello positivo di 1950 m.

La Finale / Transpelmo – 4 settembre: Il percorso ad anello parte da Palafavera, da una prima salita nel bosco fino a proseguire in quota sui vasti pascoli e distese di vette per poi arrivare all’impegnativa salita fino alla Val d’Arcia. Transpelmo decreterà chi saranno i migliori 3 M&W a vincere il pass per le Finali GTNS a Madeira a ottobre 2022.

(*) La DolomythRun Sky Race solo per il 2022 non sarà presente nel circuito GTWS, gara che tornerà poi nel 2023.

NOVITÀ GOLDEN TRAIL SERIES ITALY

Come per la GTWS – Golden Trail World Series, con GTNS si è voluto porre attenzione sull’impatto ambientale delle gare evitando di obbligare i concorrenti a fare più prove per accedere alla finale. Nella GTNS 2022, infatti, ci sarà la possibilità di accedere alla Finale / Transpelmo anche con la partecipazione a una singola gara: per rendere il processo di selezione meno restrittivo e più inclusivo i TOP 3 donne e uomini di ogni singola gara saranno automaticamente qualificati per la Finale Nazionale / Transpelmo. Così facendo la Finale Nazionale riunirà i migliori trail runner provenienti da ogni gara (senza obbligare alla partecipazione di più eventi come avveniva negli anni precedenti) e decreterà, poi, i 3 migliori W&M che rappresenteranno GTNS Italy 2022 a livello mondiale al Gran Final Madeira Oceans Trail il prossimo ottobre. Questa nuova modalità consentirà ai runners di viaggiare meno e se lo desiderano, potranno selezionare le tappe più vicine a casa, riducendo l’impatto ambientale dovuto allo spostamento, etc.

NOVITÀ FINALI GTNS A MADEIRA

Novità 2022 per le Finali GTNS (in programma a Madeira in ottobre) riguarda l’ideazione di due classifiche specifiche e ad hoc GTNS e GTWS; insieme ad una inedita classifica “National Team”, per la quale i partecipanti potranno impostare strategie per puntare al podio o alla classifica “TEAM”. La GTNS Gran Final Madeira Oceans Trail, a partire dal 26 ottobre 2022, sarà una corsa a tappe di 5 giorni organizzata da Madeira Oceans Trail.

Ci saranno premi distribuiti per tappa giornaliera:

• Il vincitore di tappa

• Il Migliore scalatore di tappa

• Il Migliore discesista libero di tappa

• Il migliore velocista di tappa

Al termine delle 5 giornate verrà stilata una classifica assoluta e i vincitori della Golden Trail National Series, maschili e femminili. La Gran Final a Madeira sarà valida anche la Finale per la GTWS 2022, ma le due classifiche resteranno separate. Questa Grand Final riunirà tutti i diversi eventi GTNS (GTNS FR-BEL / GTNS SP-POR / GTNS IT / GTNS UK / GTNS CZE-SK-POL / GTNS GER-AUT-CH / GTNS US-CAN / GTNS MEXICO / GTNS NORDICS).

Se un corridore non ha raggiunto i primi 3 della finale nazionale per ricevere un invito alla GTNS Grand Final, può comunque partecipare a proprie spese. I primi 3 uomini e donne di questa Grand Final vinceranno un Golden Ticket per partecipare alla Golden Trail World Series 2023, a condizione che abbiano partecipato a uno dei GTNS 2022.