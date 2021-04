Granada – Manchester United: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Granada – Manchester United di Giovedì 8 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League

GRANADA – Giovedì 8 aprile 2021, alle ore 21:00 il Manchester United farà visita al Granada per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Negli ottavi il Granada ha avuto la meglio nel doppio confronto con il Molde, mentre il Manchester United ha eliminato il Milan. Il match verrà disputato al Nuevo Estadio de Los Carmenes di Granada, impianto costruito nel 1995. Il Manchester United é dato per favorito con i bookmakers che quotano la loro vittoria a 1.61. Il Granada, nelle ultime cinque partite disputate, ha un bilancio costituito di 2 vinte, 0 pareggiate e 3 perse; ha realizzato 5 gol e subito 7. Il bilancio del Manchester United é migliore, dato che osservando i loro ultimi 5 incontri ne hanno vinti 3, pareggiati 1 e perso 1; 6 reti fatte e 5 subite. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Granada – Manchester Utd anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match.

La cronaca con commento minuto per minuto

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Granada – Manchester Utd , valida per la giornata del campionato Europa League , sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 253 del satellite). Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Granada – Manchester United

Il Granada dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 con Silva tra i pali, in difesa Diaz e Quini terzini e al centro Duarte e Sanchez. A centrocampo Gonalons e Montoro. In attacco Herrera sulla trequarti, Kenedy e Puertas ali e unica punta Soldado. Il Manchester United dovrebbe optare per un modulo speculare a quello degli avversari con Hendeson in porta, in difesa Lindelof e Maguire centrali e Wan-Bissaka e Shaw terzini. A centrocampo Fred e Matic. In attacco come ali Grrenwood e Rashford, sulla trequarti Fernandes e come punta Cavani.

GRANADA (4-2-3-1): Silva; Diaz, Duarte, Sanchez, Qiomo; Gonalons, Montoro; Kenedy, Herrera, Puertas; Soldado. Allenatore: Martinez.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani. Allenatore: Solskjaer.