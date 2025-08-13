Grosseto-Tau: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Grosseto-Tau di Mercoledì 13 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita amichevole

GROSSETO – Prosegue il precampionato dell’US Grosseto con un’amichevole di spessore contro il Tau Altopascio, formazione toscana che milita in Serie D. Il match, in programma mercoledì 13 agosto alle ore 18:00, rappresenta un banco di prova importante per il nuovo tecnico biancorosso Paolo Indiani, chiamato a plasmare una squadra ambiziosa e competitiva. Dopo le prime uscite contro Fiorentina U20 e San Donato Tavarnelle, il Grosseto cerca conferme contro un avversario che negli ultimi anni ha mostrato solidità e organizzazione. Il Tau, guidato da Cristiano Zanetti, ex centrocampista di Serie A, punta a consolidare il proprio progetto tecnico e a testare nuovi innesti. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione la Grosseto ha avuto la meglio con il risultato di 2-4 . Grosseto e Tau si sono affrontati 5 volte negli ultimi due anni: 2 vittorie Tau, 2 Grosseto, 1 pareggio.

I convocati del Grosseto

Portieri: Daniele Cardelli, Daniel Musardo

Difensori: Alessio Ciraudo, Duccio Brenna, Federico Ampollini, Mattia Sartorelli, Riccardo Corallini, Edoardo D’Ancona, Lorenzo Gonnelli, Alessandro Mussio, Simone Teratone

Centrocampisti: Piergiorgio Sabelli, Samuele Sacchini, Simone Della Latta, Filippo Bellini, Riccardo Cretella, Veis Shenaj, Cedric Gnazale

Attaccanti: Vincenzo Visconti, Gianni Riccobono, Lorenzo Benedetti, Matteo Carlotti, Francesco Disanto, Edoardo Marzierli, Tommaso Ferronato, Alessandro De Rosa

Presentazione del match

Il Grosseto punta a migliorare la fase difensiva, apparsa vulnerabile nelle ultime uscite, mentre il Tau cercherà di confermare la propria compattezza e capacità di ripartenza. Occhi puntati su Senigagliesi, tra i più brillanti in fase offensiva per i maremmani, e su Bruzzo, terminale offensivo del Tau con buone doti di finalizzazione. L’amichevole si preannuncia equilibrata, con due squadre in fase di costruzione ma già pronte a mostrare identità e carattere. Un test che promette ritmo, intensità e qualche spunto tecnico da non sottovalutare. Meno grave del previsto in casa Grosseto l’infortunio del difensore Emilio Dierna che dovrebbe restar fermo per un’altra settimana. E’ arrivato intanto Filippo Gerardini, attaccante che ha vestito la maglia del Novara in Serie C.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Grosseto – Tau , valida per l'Amichevoli per Club , sarà visibile in diretta streaming su YouTube, sul canale GS Sports .