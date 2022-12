Gubbio – Pontedera: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Gubbio – Pontedera di Sabato 17 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciannovesima giornata di Serie C 2022-2023

GUBBIO – Sabato 17 dicembre 2022, allo Stadio “Renzo Barbetti”, andrà in scena Gubbio – Pontedera, match valido per la diciannovesima giornata del campionato Serie C – Girone B. Gli umbri, dopo quattro successi di fila, hanno pareggiato a reti bianche sul campo della Torres; sono secondi, a una lunghezza dalla capolista Reggiana, a quota 36 e con un percorso di undici partite vinte, tre pareggiate e quattro perse, ventisette reti realizzate e dodici incassate. Il Pontedera viene dal successo casalingo per 2-1 contro la Fermana ed é quarto a quota 33, con un percorso di nove partite vinte, sei pareggiate e tre perse, ventidue reti realizzate e diciassette incassate. L’ultimo confronto risale allo scorso 16 febbraio quando, in terra toscana, finì a reti bianche. A dirigere il match sarà Stefano Nicolini della sezione di Brescia, coadiuvato dagli assistenti Marco Ceolin di Treviso e Glauco Zanellati di Seregno; quarto uomo Diego Castelli di Ascoli Piceno.

Tabellino in tempo reale

Presentazione del match

QUI GUBBIO – Braglia dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Di Gennaro tra i pali e una difesa composta da Portanova, Signorini e Redolfi. In mezzo al campo Rosaia e Arena mentre Morelli e Corsinelli agiranno sulle corsie esterne. Sulla trequarti Bulevardi, di supporto alla coppia di attacco composta da Vasquez e Mbakogu.

QUI PONTEDERA – Canzi dovrebbe rispondere con un modulo speculare, con Siano in porta e difesa a tre formata da Shiba, Epeche e Martinelli. In mezzo al campo Catanese e Ladinetti mentre sulle corsie esterne agiranno Perretta e Aurelio. In attacco Mutton e Nicastro, supportati da Benedetti.

Probabili formazioni

GUBBIO (3-4-1-2): Di Gennaro, Redolfi, Portanova, Signorini; Morelli, Arena, Rosaia, Corsinelli; Bulevardi; Vazquez, Mbakogu. Allenatore: Piero Braglia

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Shiba, Espeche, Martinelli; Perretta, Catanese, Ladinetti, Aurelio; Benedetti; Nicastro, Mutton. Allenatore: Massimiliano Canzi

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia.