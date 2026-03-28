Gubbio-Ravenna: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Gubbio-Ravenna di Domenica 29 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

GUBBIO – Domenica 29 marzo, alle ore 20.30, allo Stadio “Pietro Barbetti”, il Gubbio ospiterà il Ravenna nella gara valida per la trentaquattresima giornata del Girone B di Serie C 2025-2026.

Il Gubbio arriva alla sfidacon il morale rinfrancato dal prezioso pareggio esterno per 2-2 sul campo della Juventus Next Gen. Un punto che ha confermato solidità e carattere, mantenendo gli umbri all’ottavo posto con 43 punti, frutto di 10 vittorie, 13 pareggi e 8 sconfitte, con 28 gol realizzati e 26 subiti.

Il Ravenna, dal canto suo, ha ritrovato il sorriso tornando al successo con un convincente 2-0 contro il Livorno. Un risultato che ha ridato fiducia alla formazione di Marchionni, reduce da un girone d’andata chiuso sull’1-1 proprio contro il Gubbio.

La sfida del “Barbetti” si preannuncia dunque intensa, tattica, e con punti pesanti in palio per la corsa playoff.

A dirigere l’incontro sarà Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea, arbitro al quarto anno in Lega Pro. Con lui gli assistenti Paolo Tomasi di Schio e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto, mentre il quarto ufficiale sarà Mario Picardi di Viareggio. Operatore FVS designato: Gian Marco Cardinali di Perugia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GUBBIO-RAVENNA]

GUBBIO:. A disposizione:



RAVENNA:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

COME ARRIVA IL GUBBIO – Di Carlo dovrebbe confermare il suo collaudato 3-5-2. In porta ci sarà Bagnolini, protetto dal terzetto composto da Bruscagin, Signorini e Di Bitonto. Sulle fasce agiranno Podda a destra e Tentardini a sinistra, mentre in mezzo il tecnico si affiderà alla regia di Francesco Carraro, affiancato da Varone e Rosaia. In avanti spazio alla coppia Ghirardello–La Mantia.

COME ARRIVA IL RAVENNA – Marchionni dovrebbe rispondere con il suo consueto 3-4-1-2. Tra i pali confermato Poluzzi, con Donati, Bianconi ed Esposito a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Da Pozzo e Bani, mentre in mezzo ci sarà la regia di Mandorlini, affiancato da Lonardi. Sulla trequarti spazio a Tenkorang, pronto a supportare il tandem offensivo formato da Fischnaller e Motti.

Probabili formazioni di Gubbio-Ravenna

GUBBIO (3-5-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Podda, Varone, F. Carraro, Rosaia, Tentardini; Ghirardello, La Mantia.

Allenatore: Di Carlo.

RAVENNA (3-4-1-2): Poluzzi; G. Donati, Bianconi, A. Esposito; Da Pozzo, Mandorlini, Lonardi, C. Bani; Tenkorang; Fischnaller, Motti.

Allenatore: Marchionni.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (canale 251 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.