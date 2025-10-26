Hellas Verona-Cagliari 2-2: pari spettacolare al Bentegodi

Diretta Hellas Verona-Cagliari di domenica 26 ottobre 2025: Gagliardini e Orban illudono la squadra di Zanetti, Idrissi e Felici firmano la rimonta sarda

VERONA – Un pareggio che lascia l’amaro in bocca all’Hellas Verona e regala al Cagliari un punto d’oro in extremis. Finisce 2-2 al Bentegodi, con i sardi capaci di rimontare due volte grazie alle reti di Idrissi e Felici, quest’ultima al 92’. I gialloblù, avanti con Gagliardini e Orban, non riescono a chiudere la gara e subiscono la beffa nel recupero. Protagonisti anche i portieri: Caprile strepitoso, Montipò decisivo.

Cronaca della partita

Il primo tempo si apre con un brutto scontro tra Nunez e Borrelli, ma entrambi restano in campo. Il Verona prende campo e al 23’ trova il vantaggio: punizione di Giovane, colpo di testa vincente di Gagliardini. Il Cagliari reagisce con Gaetano e Serdar, ma è Caprile a tenere in piedi i suoi con due interventi prodigiosi su Orban.

Nella ripresa, Zanetti cambia subito: dentro Bernede per l’ammonito Akpa Akpro. Al 14’ arriva il raddoppio: Belghali ispira, Giovane serve Orban che firma il 2-1. Ma il Cagliari non molla: al 32’ Idrissi accorcia con un sinistro sul primo palo, e al 92’ Felici si accentra da sinistra e trova il pari con un gran tiro. Nel mezzo, occasioni da entrambe le parti, cambi tattici e tensione crescente. Il Verona spreca il colpo del KO, il Cagliari ne approfitta.

Tabellino

VERONA: Montipo L., Nunez U. (dal 16′ pt Bella-Kotchap A.), Nelsson V., Valentini N., Belghali R. (dal 25′ st Cham F.), Serdar S., Gagliardini R., Akpa Akpro J. (dal 1′ st Bernede A.), Bradaric D., Giovane (dal 33′ st Sarr A.), Orban G. (dal 33′ st Harroui A.). A disposizione: Ajayi J., Bella-Kotchap A., Bernede A., Cham F., Ebosse E., Frese M., Harroui A., Mosquera D., Niasse C., Perilli S., Santiago Y., Sarr A., Slotsager T., Toniolo G. Allenatore: Zanetti P..

CAGLIARI: Caprile E., Zappa G., Pedro J., Idrissi R., Palestra M. (dal 33′ st Felici M.), Liteta J. (dal 1′ st Adopo M.), Prati M. (dal 41′ st Mazzitelli L.), Folorunsho M. (dal 17′ st Pavoletti L.), Obert A., Borrelli G., Gaetano G. (dal 18′ st Luvumbo Z.). A disposizione: Adopo M., Cavuoti N., Ciocci G., Esposito Se., Felici M., Kilicsoy S., Luperto S., Luvumbo Z., Mazzitelli L., Pavoletti L., Rodriguez J., Rog M., Sarno V. Allenatore: Pisacane F..

Reti: al 23′ pt Gagliardini R. (Verona) , al 14′ st Orban G. (Verona) al 32′ st Idrissi R. (Cagliari) , al 45’+2 st Felici M. (Cagliari) .

Ammonizioni: al 41′ pt Akpa Akpro J. (Verona), al 8′ st Gagliardini R. (Verona), al 12′ st Nelsson V. (Verona) al 20′ st Obert A. (Cagliari), al 21′ st Pavoletti L. (Cagliari), al 44′ st Mazzitelli L. (Cagliari), al 45’+4 st Borrelli G. (Cagliari).

Recupero: 3′ pt, 5′ st

I convocati del Cagliari

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Vincenzo Sarno;

Difensori: Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Adam Obert, Marco Palestra, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Michael Folorunsho, Joseph Liteta, Luca Mazzitelli, Matteo Prati, Marko Rog;

Attaccanti: Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti.

Le parole di Fabio Pisacane

“Sarà la terza finale in queste prime otto giornate. Stiamo vivendo un campionato nel campionato e c’è bisogno di furore agonistico ed energia. È una partita importante che si prepara come le altre stando molto attenti ai particolari. Incontreremo una squadra under performance come il Verona che è collaudatissima e che l’anno scorso ha fatto un campionato dove ha sofferto parecchio con un organico competitivo per rimanere in Serie A. Oggi si è rinforzata, con giocatori che hanno dato alzato il tasso tecnico al gruppo nonostante la finalizzazione gli sta venendo a mancare. Meriterebbero di avere più punti in classifica”.

Le parole di Paolo Zanetti

“In ogni partita scendiamo in campo per vincere. È quello che vogliamo e che proviamo a fare sempre. In alcune partite non ci siamo riusciti, pur facendo comunque il nostro massimo. La mentalità è sempre la stessa: quello che è successo in passato non conta più, non possiamo cambiarlo. Conta solo quello che possiamo fare domani, perché è una gara importante sotto tanti aspetti. Siamo noi i primi a volere la vittoria, sapendo che davanti c’è sempre l’avversario, ma la squadra è concentrata su ciò che deve fare. Voglio mantenere la nostra identità. A fine partita a Pisa ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché abbiamo disputato una gara di grande maturità. In queste situazioni il rischio di perdere fiducia o di diventare egoisti è alto, ma anbbiamo interpretato la partita esattamente come l’avevamo preparata. In questo momento ci manca solo il gol”.

Presentazione del match

Domenica 26 ottobre 2025 allo stadio Marc’Antonio Bentegodi andrà in scena Hellas Verona-Cagliari, gara valevole per l’ottava giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Uno scontro diretto salvezza in terra veneta tra due compagini separate in classifica da quattro punti. Da una parte, la formazione guidata Paolo Zanetti ancora a secco di vittorie dopo sette giornate di campionato e reduce dal pari senza reti di Pisa dopo due sconfitte consecutive. Numeri piuttosto negativi per gli scaligeri che hanno vinto soltanto una delle ultime sedici partite di Serie A (nove pareggi e sei sconfitte) rimanendo a secco di gol in ben 10 di queste uscite e per cinque volte nel corso di questa stagione. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Fabio Pisacane che vengono dalla seconda sconfitta interna consecutiva rimediata contro il Bologna (0-2) con nel mezzo il pareggio di Udine (1-1).

I gialloblù, che davanti al proprio pubblico non vincono dal 23 febbraio (1-0 alla Fiorentina come unico successo interno anche del 2025) e hanno raccolto soltanto due punti in questa stagione in tre partite con un solo gol subito e realizzato, non segnano da oltre un mese – peggior attacco del torneo con appena due reti all’attivo – e sono ancora alla disperata ricerca dei primi tre punti stagionali per abbandonare la zona retrocessione. I rossoblù, invece, che lontano dalle mura amiche vengono da un pari e una vittoria dopo una sconfitta di misura a Napoli, puntano al terzo risultato utile consecutivo in trasferta – che manca in A dalla stagione 2021/2022 – per rimanere lontano dalla zona calda staccando una diretta concorrente.

Il bilancio storico dei precedenti al Bentegodi sorride all’Hellas Verona: 10 vittorie, 7 pareggi e due sconfitte con 25 gol all’attivo e 14 reti al passivo. Risale al 28 aprile 2025 l’ultima affermazione in terra veneta dei sardi (0-2 firmato da Pavoletti e Deiola) che, compreso anche l’1-0 dell’Unipol Domus sempre della passata stagione, non hanno mai chiuso nella storia con la porta inviolata per tre scontri diretti consecutivi contro gli scaligeri. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Federico Dionisi della sezione de L’Aquila coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici di Latina e Marco Trinchieri di Milano. Quarto ufficiale: Davide Di Marco di Ciampino. Al VAR Daniele Doveri di Roma 1 e Marco Serra di Torino saranno rispettivamente Var e Avar.

QUI HELLAS VERONA – Zanetti dovrà fare a meno degli infortunati Suslov, Oyegoke, Al-Musrati e Bella-Kotchap. In porta Montipò con Unai Nunez, Nelsson e Valentini a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Belghali e Frese con Serdar, Gagliardini e Bernede in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Sarr e Gift Orban.

QUI CAGLIARI – Indisponibili tra le fila dei sardi Di Pardo, Pintus, Belotti, Mina, Deiola e Radunovic. Tra i pali Caprile, al centro della difesa Zè Pedro e Luperto con Palestra sulla corsia di destra e Obert a sinistra. A centrocampo prenderanno posto Adopo, Prati e Folorunsho con Esposito e Felici a supporto di Borrelli.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Cagliari

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Gift Orban Allenatore: Paolo Zanetti

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Zè Pedro, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Felici; Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Hellas Verona-Cagliari, gara valida per l’ottava giornata di Serie A, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.