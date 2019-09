Hellas Verona-Milan 0-1, il tabellino: decisivo il rigore di Piatek

Il tabellino di Hellas Verona-Milan 0-1 il risultato finale: decisiva il calcio di rigore di Piatek per il successo della formazione rossonera.

VERONA – Nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie A il Milan espugna il Bentegodi battendo il Verona 1-0 al termine di una partita molto complicata. Padroni di casa in dieci dopo venti minuti per il rosso a Stepinski ma è nella ripresa che i rossoneri sbloccano la situazione con il rigore di Piatek. Nel finale rosso a Calabria e occasione per il Verona ma il risultato non cambia più. Con questo successo la squadra di Giampaolo sale a quota 6 in classifica mentre uno stoico Verona resta a 4.

Verona-Milan 0-1: il tabellino del match

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani (79′ Tutino), Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni (79′ Di Carmine), Verre (67′ Pessina); Stepinski. Allenatore: Juric

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli A., Rodriguez R.; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Paquetà (46′ Rebic), Suso, Piatek.. Allenatore: Giampaolo

RETI: 68′ Rig. Piatek (M)

AMMONIZIONI: Piatek, Paquetà, Rebic (M), Miguel Veloso, Gunter, Amrabat, Silvestri (V)

ESPULSIONI: Stepinski (V), Calabria (M)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi