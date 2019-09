Hellas Verona – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Hellas Verona – Milan: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

VERONA – Domenica 15 settembre alle ore 20.45 andrà in scena Hellas Verona – Milan, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono gli Scaligeri che hanno cominciato molto bene la stagione grazie al pareggio casalingo contro il Bologna e alla fondamentale vittoria in casa del Lecce. Inizio di campionato tutt’altro che semplice, invece, per il Milan che ha raccolto solo tre punti: sconfitta contro l’Udinese e vittoria di misura contro il Brescia per la squadra di Giampaolo.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 15 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Rrahmani, Gunter e Kumbulla. A centrocampo Henderson e Miguel Veloso in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti Zaccagni e Verre alle spalle del neo acquisto Stepinski.

QUI MILAN – Giampaolo dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, pacchetto arretrato formato da Calabria e Rodriguez sulle corsie laterali mentre nel mezzo Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Kessié e Paquetà mezze ali mentre in attacco tridente formato da Suso, Piatek e Castillejo con quest’ultimo in vantaggio su Rebic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Hellas Verona – Milan, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Milan

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Henderson, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. Allenatore: Juric

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli A., Rodriguez R.; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo. Allenatore: Giampaolo

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi