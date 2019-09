Diretta di Lecce – Hellas Verona: gara molto equilibrata al Via del Mare. Più incisiva nelle ripartenze la squadra di Juric nonostante l’assenza di una punta di ruolo ma nel finale arriva la stoccata vincente

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: LECCE - VERONA 0-1 SECONDO TEMPO 50' si chiude dunque con il successo del Verona a Lecce per 1-0 grazie a una rete di Pessina a 10 minuti dalla fine del match. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live 50' palla dentro allontanata dalla difesa e finiscono qui le chance della squadra di Liverani perchè l'abitro decreta la fine delle ostilità 50' fallo ingenuo sulla trequarti di Amrabat, sulla punizione tutti pronti a saltare in area compreso il portiere 50' lancio nel vuoto preda della difesa gialloblù 49' fallo in attacco per Amrabat, forse ultima chance per i giallorossi 48' palla dentro di Falco per il colpo di testa si La Mantia sotto porta, palla alzata sopra la traversa 46' cross lento di Calderoni, la fa padrone in presa alta Silvestri che rimane a terra 44' 5 minuti di recupero 43' sugli sviluppi prova dai 25 metri Calderoni e palla addosso ad Amrabat, nessun colpo di braccio secondo il VAR 42' decisivo Silvestri su Mancosu! prova il colpo da biliardo il giocatore del Lecce in area con un rasoterra molto preciso ma il portiere è bravo a distendersi e a deviare in angolo 37' in campo Calderoni per Dell'Orco 37' doccia fredda per i giallorossi che hanno concesso troppo nell'occasione del gol 36' PESSINA! VANTAGGIO DEL VERONA!! cross basso di Zaccagni dal fondo per l'inserimento perfetto e rasoterra da due passi che supera Gabriel 33' in campo Bocchetti per Kumbulla, buona la prova del giovane difensore 33' colpo di testa di Lapadula, palla alta sopra la traversa! 31' si riprende a giocare 29' cooling break anche in questo secondo tempo 28' in campo Pessina per Henderson 27' Lapadula dalla distanza poco più di un passaggio per il portiere 26' cross in area di Tachtsidis con La Mantia anticipato di testa 22' cartellino giallo per Verre intervenuto in gioco pericoloso 20' in campo La Mantia per Shakhov 20' giallo a Gunter 19' cross insidioso di Veloso dalla sinistra, libera la difesa di testa 16' conclusione centrale e lenta di Mancuso quasi dal limite, blocca Silvestri 15' palla in profondità di Hendeson in area ma è preda di Gabriel 15' in campo Rispoli per Benzar e Verre per Tutino 14' azione di Zaccagni, apertura per Tutino che calcia a lato 12' in questo secondo tentativo blocca in uscita il portiere 11' angolo per il Verona, Veloso sul primo palo, nuova deviazione sul fondo 5' proteste di Shakov che lamentava un tocco di mano di un Kumbulla, l'arbitro lo reputa involontario e si continua a giocare 3' inserimento in area di Majer e palla di alcuni metri a lato alla destra di Silvestri che controlla la traiettoria si riparte! nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 47' finisce il primo tempo sullo 0-0 di partenza. Fra qualche istante pronti a seguire assieme il secondo tempo del match 47' cross dal fondo di Benzar con il tentativo in voleé di Mancosu, palla alta! 47' fallo a centrocampo di Tachtsidis, ultima chance per il Verona che perde palla 45' 2 minuti di recupero 45' prova a chiudere in avanti la squadra ospite, al momento non ha una punta di riferimento con Tutino e Zaccagni ad alternarsi in avanti 41' fallo in attacco di Zaccagni su Lucioni bravo a giocare d'anticipo 37' conclusione in area di Lazovic un pò troppo su Gabriel sul primo palo. Da apprezzare il filtrante di Zaccagni in area per il compagno 34' buona occasione Lecce: cross di Benzar basso per l'inserimento di Shakhov che la chiude al volo, palla di poco a lato! 33' dall'altra parte molto mobile Tutino che fa salire i suoi quindi ospiti che conquistano un fallo laterale 32' bella discesa di Falco che arriva fino al fondo a destro, cross preciso per la testa di Lapadula, buon tempo di stacco ma palla leggermente sopra la traversa 28' si è ripreso a giocare e fallo in attacco su Kumbulla di Lapadula che si lamenta per la decisione 27' cooling break in corso, Lecce che ne approfitta per riordinare un pò le idee dopo alcuni minuti di sofferenza 26' molto pericoloso Faraoni: apertura di Tutino per il diagonale molto insidioso del compagno, palla di qualche metro a lato! 22' giallo a Rossettini, duro intervento su Zaccagni 21' palo di Zaccagni su una conclusione ravvicinata! Punizione di Veloso, sponda di testa di Rrahmani per il compagno che è sfortunato nell'occasione 19' prova una conclusione Shakhov dalla distanza, ma sulla traiettoria c'è Majer 18' gioco che ristagna a centrocampo, grande equilibrio in questo avvio 15' prolungati scambi a centrocampo per il Verona che non ha fretta di attaccare 13' cross basso in area di Faroni, sul secondo palo libero Tutino ci prova con il destro, palla a lato da buona posizione 12' parte Veloso con il sinistro ma palla che sorvola la traversa 10' fallo al limite su Amrabat quasi al limite dell'area, buona occasione per gli ospiti, fallo un pò ingenuo di Lapadula 9' punizione sulla trequarti per gli ospiti: inserimento con i tempi giusti di Rrahmani, vola Gabriel di pugni a deviare la sfera! 7' prolungato possesso palla dell'Hellas che fatica a giocare in verticale. Quando ci prova Lazovic, la difesa intercetta 3' punizione Lecce: cross in area per la testa di Lucioni, bravo a inserirsi sul palo più lontano ma il suo colpo di testa a incrociare sorvola l'incrocio dei pali. Nell'occasione ha avuto la meglio sulla marcatura di Faraoni 2' fischiato fallo su Tachtsidis, primo possesso palla per i giallorossi con Mancosu che supera Kumbulla costretto a stenderlo. Subito un giallo sventolato al difensore possesso palla per gli ospiti che si vedono il pressing alto degli avversari si parte! calcio d'avvio per il Verona Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Lecce - Verona. Seguiremo il match dall'ingresso in campo delle due squadre. TABELLINO LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar (dal 15' st Rispoli), Lucioni, Rossettini, Dell’Orco (dal 37' st Calderoni); Shakhov (dal 20' st La Mantia), Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Henderson (dal 28' st Pessina), Lazovic; Zaccagni, Amrabat; Tutino (dal 15' st Verre). Allenatore: Juric Reti: al 36' st Pessina Ammonizioni: Kumbulla, Rossettini, Gunter Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

La presentazione del match

LECCE – Questa sera, alle ore 20:45, Lecce ed Hellas Verona si daranno battaglia nella cornice del rinnovato Via Del Mare per la seconda giornata di Serie A. Da una parte ci sono i salentini, reduci dalla brutta sconfitta nell’esordio a San Siro e in cerca di riscatto davanti ai propri tifosi; dall’altra gli Scaligeri, che nel primo turno di Serie A hanno strappato un pareggio per 1-1 contro il Bologna.

QUI LECCE – Squadra ancora incompleta per Liverani, che in ogni caso dovrebbe riconfermare il 4-3-1-2. Tra i pali confermato Gabriel nonostante l’errore che ha portato al 3-0 firmato Lukaku, mentre davanti a lui Rispoli dovrebbe lasciare il posto a Benzar. Completano il reparto arretrato Lucioni, Rossettini e Calderoni, quest’ultimo in leggero vantaggio su Dell’Orco. A centrocampo, in attesa di Imbula, Liverani dovrebbe riproporre gli stessi uomini scesi in campo contro l’Inter, ma Shakhov reclama una maglia da titolare. Inamovibile Falco, completano il reparto avanzato Lapadula e Mancosu, con La Mantia ai box per un lieve problema fisico e Farias squalificato.

QUI VERONA – Juric risponde col consueto 3-4-2-1. In porta ci sarà Silvestri, mentre la linea difensiva sarà composta da Rrahmani, Kumbulla ed uno tra Bocchetti ed Empereur, col primo in vantaggio, che sostituirà lo squalificato Dawidowicz. Sulle fasce pronti Faraoni e Lazovic con Veloso ed uno tra Henderson e Amrabat in mediana. Sulla trequarti dovrebbero agire ancora una volta Zaccagni e Verre in supporto del falso nove Tutino.

Dove vederla in TV e Streaming

Il match tra Lecce ed Hellas Verona, valevole per la seconda giornata di Serie A, sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar/Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni/Dell’Orco; Majer/Shakhov, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Bocchetti/Empereur; Faraoni, Veloso, Henderson/Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino. Allenatore: Juric

Stadio: Via del Mare, Lecce.