Cagliari – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cagliari – Inter: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la seconda giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

CAGLIARI – Domenica 1 settembre alle ore 20.45 si giocherà Cagliari – Inter, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione sarda che, domenica scorsa, ha perso tra le mura amiche contro il Brescia. Dall’altra parte, invece, ci sono i nerazzurri che hanno cominciato alla grande questo campionato grazie al netto successo casalingo nei confronti del Lecce. Sono 88 i precedenti tra le due squadre con l’Inter che ha raccolto 43 successi contro i 16 del Cagliari.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 1 settembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Rafael in porta, pacchetto difensivo composto da Pinna e Pellegrini sulle corsie laterali mentre nel mezzo Ceppitelli e Klavan. A centrocampo Nainggolan in cabina di regia con Rog e Nandez mezze ali mentre davanti Birsa alle spalle del tandem offensivo composto da Joao Pedro e Cerri.

QUI INTER – I nerazzurri dovrebbero schierarsi col 3-5-2 con Handanovic tra i pali, reparto difensivo composto da D’Ambrosio, Ranocchia e Skriniar. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Vecino e Sensi mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Candreva e Asamoah. In attacco tandem offensivo composto da Lautaro e Lukaku.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 sul satellite, 482 sul digitale) e Sky Sport (255 sul satellite). Per gli abbonati sarà inoltre come sempre disponibile anche il servizio in streaming su ogni dispositivo dotati di una connessione a internet e dell’app di Sky Go.

Le probabili formazioni di Cagliari – Inter

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Rog, Nainggolan, Nandez; Birsa; Joao Pedro, Cerri. Allenatore: Maran

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte

STADIO: Sardegna Arena