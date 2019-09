Maran senza Pavoletti guarda il neo acquisto Simeone magari a partita in corso. Conte verso la conferma dell’undici contro il Lecce, out De Vrji

CAGLIARI – Tutto pronto la sfida serale tra Cagliari e Inter delle ore 20.45. Le squadre arrivano da due situazioni diverse dopo l’esordio di domenica scorsa. In casa sarda pesa la sconfitta casalinga contro il Brescia nello scontro diretto ma c’è entusiasmo per gli ultimi colpi di mercato. Maran dovrà rinunciare al bomber Pavoletti e potrebbe dare degli scambi di match al neo acquisto Simeone. Dall’altra parte c’è grande entusiasmo in casa nerazzurro per la buona prova offerta nella prima casalinga contro il Lecce con Candreva e company in gran spolvero. Conte sembra orientato a confermare l’undici di partenza dello scorso match con De Vrij lasciato a casa e Ranocchia al centro della difesa.

Dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali del match che sarà arbitrato da Maresca (che prede il posto del designato Mariani) coadiuvato da Del Giovane e Lo Cicero, quarto uomo Marinelli, VAR e AVAR Maresca e Preti. Sguardo ai precedenti incontri con l’ultima sfida vinta dai sardi per 2-1 grazie a una autorete di Perisic e rete decisiva di Pavoletti dopo il pari di Martinez mentre nelle 3 precedenti stagioni successi nerazzurri.

Le formazioni ufficiali di Cagliari – Inter

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Pinna, Klavan, Ceppitelli, Pellegrini Lu.; Rog, Cigarini, Nandez; Castro, Nainggolan; Joao Pedro. Allenatore: Maran [ufficiali dalle ore 19.45]

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte [ufficiali dalle ore 19.45]

STADIO: Sardegna Arena

