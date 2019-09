Serie A, Sassuolo – Sampdoria: le formazioni ufficiali

Sassuolo – Sampdoria, le formazioni ufficiali

REGGIO EMILIA – Tutto pronto alla Mapei Stadium per la sfida serale tra Sassuolo e Sampdoria delle ore 20.45. Di fronte due squadre che cercano subito punti dopo l’esordio non proprio positivo. Da una parte, infatti, ci sono gli emiliani che sono stati sconfitti fuori casa contro il Torino. Dall’altra parte, invece, i liguri provengono da una pesante sconfitta casalinga per mano della Lazio.

Dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali del match che sarà arbitrato da Pairetto della sezione di Nichelino, coadiuvato da Caliari e Mastrodonato, quarto uomo Maggioni, VAR e AVAR Chiffi e Cecconi.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo e Sampdoria

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Traorè; Berardi, Caputo. Allenatore: De Zerbi.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero, Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Leris; Ramirez, Quagliarella, Jankto. A disposizione: Falcone, Avogadri, Augello, Chabot, Linetty, Barreto, Bonazzoli, Depaoli, Caprari, Thorsby, Gabbiadini, Ferrari. Allenatore: Di Francesco.



STADIO: Mapei Stadium

