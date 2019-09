Serie A, Genoa – Fiorentina, le formazioni ufficiali dalle 19.45

Genoa – Fiorentina, le formazioni ufficiali

GENOVA – Tutto pronto la sfida serale tra Genoa e Fiorentina delle ore 20.45 e per il debutto a Marassi del nuovo Grifone targato Andreazzoli. Sarà uno scontro tra due squadre a cui la vittoria manca, rispettivamente, da undici e quindici turni: le statistiche non sono favorevoli a eventuali sblocchi, visto che il segno “X” compare ben otto volte nelle ultime undici gare disputate. La Viola arriva dalla sconfitta rimediata in casa dal Napoli con un pirotecnico 3-4; tre gol anche per i rossoblù nella gara di esordio finita 3-3 all’Olimpico, dal quale sono riusciti a portare a casa un punto dopo ben dodici anni di astinenza.

Dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali del match che sarà arbitrato da Piero Giacomelli della sezione di Trieste, coadiuvato da Tolfo e Mondin, quarto uomo Abbattista, VAR e AVAR Banfi e Liberti.

Le formazioni ufficiali di Genoa – Fiorentina

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouame. Allenatore: Andreazzoli [ufficiali dalle ore 19.45]

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella Ger., Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa. Allenatore: Montella [ufficiali dalle ore 19.45]

STADIO: Luigi Ferraris

SEGUI LA CRONACA DIRETTA