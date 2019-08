Genoa – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Genoa – Fiorentina: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

GENOVA – Domenica 1 settembre alle ore 20.45 si giocherà Genoa – Fiorentina, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Incontro che si preannuncia interessante in virtù di ciò che hanno fatto vedere le due squadre nel corso della prima giornata. Da una parte, dunque, c’è il Grifone che ha esordito pareggiando in modo spettacolare in casa della Roma, 3-3 il punteggio. Dall’altra parte, invece, ci sono i Viola che hanno perso, tra le mura amiche, contro il Napoli al termine di un match folle e spettacolare.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 1 settembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GENOA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Radu in porta, pacchetto difensivo composto da Zapata, Romero e Criscito. A centrocampo Schone in cabina di regia con Lerager e Radovanovic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Ghiglione e Barreca. In attacco tandem offensivo composto da Kouamè e Pinamonti.

QUI FIORENTINA – Montella dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Dragowski tra i pali, reparto difensivo formato da Lirola e Venuti sulle corsie esterne mentre nel mezzo Milenkovic e Pezzella. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Pulgar e Castrovilli mezze ali mentre in attacco tridente composto da Chiesa, Boateng e Ribery con quest’ultimo in vantaggio su Sottil.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Genoa – Fiorentina, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky.

Le probabili formazioni di Genoa – Fiorentina

GENOA (3-5-2): Radu; Zapata, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Kouamé, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Ribery, Boateng, Chiesa. Allenatore: Montella

STADIO: Luigi Ferraris