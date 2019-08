Roma – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Genoa: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

ROMA – Domenica 25 agosto alle ore 20.45 si giocherà Roma – Genoa, match valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra capitolina che, a partire da questa stagione, sarà guidata da Fonseca. Dall’altra parte, invece, c’è il Grifone che si è mosso parecchio sul mercato e che sarà guidato dall’ex Empoli Andreazzoli. Per quanto concerne il capitolo delle statistiche i giallorossi vantano 13 successi consecutivi contro i liguri negli ultimi confronti all’Olimpico e il grifone non vince a Roma dal 1990.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 25 agosto alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ROMA – Fonseca dovrebbe far affidamento sul 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Kolarov sulle fasce laterali mentre nel mezzo Fazio e Mancini. A centrocampo Cristante e Veretout in cabina di regia mentre davanti Zaniolo, Pellegrini e Under alle spalle di Dzeko.

QUI GENOA – La squadra ligure dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Radu tra i pali, reparto difensivo composto da Biraschi, Romero e Zapata. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Schone e Lerager mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Romulo e Criscito. In attacco tandem offensivo composto da Pinamonti e Kouamè.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match tra Roma e Genoa, valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN. È possibile vedere Roma-Genoa in streaming gratis attivando il mese di prova di DAZN. Al termine dei 30 giorni gratuiti, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.

Le probabili formazioni di Roma – Genoa

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Under; Dzeko. Allenatore: Fonseca

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zapata; Romulo, Schone, Radovanovic, Lerager, Criscito; Pinamonti, Kouamé. Allenatore: Andreazzoli

STADIO: Olimpico di Roma