Torino – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Torino – Sassuolo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

TORINO – Domenica 25 agosto alle ore 20.45 si giocherà Torino – Sassuolo, sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una part c’è la squadra Granata che è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Wolves nell’andata dell’ultimo turno preliminare di Europa League. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra emiliana che domenica scorsa ha fatto il suo esordio stagionale in Coppa Italia battendo di misura lo Spezia.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 25 agosto alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TORINO – Mazzarri dovrebbe cambiare qualcosa rispetto all’undici che è sceso in campo giovedì. 3-4-1-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, N’Koulou e Bonifazi. A centrocampo Rincon e Baselli in cabina di regia con De Silvestri e Ola Aina sulle corsie esterne mentre davanti Berenguer alle spalle del tandem offensivo composto da Belotti e Zaza.

QUI SASSUOLO – De Zerbi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-3-3 con Consigli in porta, reparto arretrato formato da Toljan e Rogerio sulle fasce laterali mentre nel mezzo Marlon e Ferrari. A centrocampo Obiang in cabina di regia con Locatelli e Traorè mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Djuricic, Caputo e Boga.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Torino – Sassuolo, valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky.

Le probabili formazioni di Torino – Sassuolo

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bonifazi; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ola Aina; Berenguer; Belotti, Zaza. Allenatore: W. Mazzarri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang, Traore; Djuricic, Caputo, Boga. Allenatore: R. De Zerbi

STADIO: Olimpico – Grande Torino