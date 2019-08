Torino – Wolverhampton: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Torino – Wolverhampton: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il quarto turno di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

TORINO – Giovedì 22 agosto alle ore 21 andrà in scena Torino – Wolverhampton, incontro valevole per l’andata del quarto ed ultimo turno preliminare di Europa League. Da una parte c’è la formazione Granata che ha superato agevolmente i due turni precedenti, domenica l’esordio in campionato contro il Sassuolo. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra inglese che ha cominciato la Premier League pareggiando contro Leicester e Manchester United. Il ritorno si giocherà, ovviamente, tra una settimana.

La presentazione del match

QUI TORINO – Mazzarri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, N’Koulou e Bremer. A centrocampo Meite in cabina di regia con Baselli e Rincon mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a De Silvestri e Ansaldi. In attacco tandem offensivo composto da Belotti e Zaza.

QUI WOLVERHAMPTON – Espirito Santo dovrebbe schierare la sua squadra con un modulo speculare: in porta Rui Patricio, reparto arretrato formato da Bennett, Coady e Boly. A centrocampo Ruben Neves in cabina di regia con Joao Moutinho e Dendoncker mezze ali mentre sulle fasce laterali spazio a Doherty e Jonny Castro. In attacco coppia formata da Raul Jimenez e Diogo Jota.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Torino – Wolverhampton, valevole per il quarto ed ultimo turno di Europa League, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Torino – Wolverhampton

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer, De Silvestri, Baselli, Meite, Rincon, Ansaldi, Belotti, Zaza. Allenatore: Mazzarri

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly, Doherty, Dendoncker, Ruben Neves, Joao Moutinho, Jonny Castro, Raul Jimenez, Diogo Jota. Allenatore: Espirito Santo

STADIO: Olimpico – Grande Torino