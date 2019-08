Europa League, Torino – Wolverhampton: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Torino-Wolverhampton: incontro valevole per quarto turno d’andata di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21.

TORINO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Torino e Wolverhampton nel match valido per il quarto turno d’andata di Europa League 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-1-2 per i granata con il tandem offensivo composto dal gallo Belotti e da Zaza supportati da Berenguer. Modulo differente per gli inglesi con il tandem d’attacco formato da Raul Jimenez e Diogo Jota. L’ex milanista Cutrone parte dalla panchina

Torino-Wolverhampton: le formazioni ufficiali del match

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meitè, Ansaldi; Berenguer; Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Djidji, Bonifazi, Aina, Lukic, Rincon, Millico. Allenatore: Mazzarri

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traore, Dendoncker, Saiss, Moutinho, Ruben Vinaigre; Raul Jimenez, Diogo Jota. A disposizione: Ruddy, Bennett, Pedro Neto, Ruben Neves, Cutrone, Gibbs-White, Jonny. Allenatore: Espirito Santo

