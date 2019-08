Verona – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Verona – Bologna: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

VERONA – Domenica sera 25 agosto alle 20.45 andrà in scena Verona – Bologna, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte troviamo i gialloblu che dopo un anno travagliatissimo in Serie B sono riusciti, sfruttando il caso Palermo, a centrare i play-off all’ultima giornata. In finale, poi, hanno dimostrato grande carattere ribaltando la vittoria per 2-0 del Cittadella all’andata. Dall’altra parte troviamo il Bologna che ha centrato la salvezza, lo scorso anno, alla penultima giornata pareggiando 3-3 con la Lazio all’Olimpico.

La cronaca minuto per minuto

Domenica sera 25 agosto alle 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI VERONA – I gialloblu dovranno far fronte ad una lunga lista di infortuni che li ha colpiti in questa preparazione. Juric dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Gunter, Rrahamani e Kumbulla. A centrocampo Henderson e Veloso in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti Zaccagni e Verre alle spalle di Pazzini.

QUI BOLOGNA – La compagine emiliana dovrebbe schierarsi col 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali, reparto difensivo composto da Tomiyasu e Djiks sulle corsie esterne mentre nel mezzo Danilo e Denswil. A centrocampo Poli e Kingsley in cabina di regia mentre davanti Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Palacio.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Verona – Bologna, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Cagliari – Brescia

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Kumbulla; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Pazzini. Allenatore: Juric

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Kingsley; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlović

STADIO: Marcantonio Bentegodi, Verona