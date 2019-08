Verona-Bologna 1-1, il tabellino: Veloso risponde a Sansone

Il tabellino di Verona-Bologna 1-1 il risultato finale: gli ospiti passano in vantaggio con un rigore di Sansone ma Veloso pareggia su punizione.

VERONA – Nel match valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 Verona e Bologna si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Succede tutto nella prima frazione di gioco con la squadra di Mihajlovic (oggi in panchina a sorpresa) che passa in vantaggio con un rigore di Sansone ma i padroni di casa, in inferiorità numerica, pareggiano con una punizione di Veloso.

Verona-Bologna 1-1: il tabellino del match

VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz, Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic, Zaccagni (16′ Bocchetti), Verre (49′ Amrabat), Tutino (87′ Gunter). A disposizione: Berardi, Radunovic, Marrone, Pazzini, Bocchetti, Traore, Tupta, Gunter, Danzi, Empereur, Amrabat, Adjapong. All.: Juric.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Denswil, Orsolini, Sansone (56′ Santander), Tomiyasu, Poli, Soriano, Danilo, Palacio (71′ Destro), Dijks, Michael. A disposizione: Da Costa, Sarr, Santander, Krejci, Bani, Mbaye, Skov Olsen, Destro, Corbo, Schouten, Dzemaili, Svanberg. All.: Mihajlovic.

RETI: 15′ Rig. Sansone (B), 36′ Veloso (V)

AMMONIZIONI: Henderson (V), Denswil, Destro (B)

ESPULSIONI: Dawidowicz (V)

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi