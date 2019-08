Serie A, Verona-Bologna: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Verona-Bologna: incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45.

VERONA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Verona e Bologna nella sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per il Verona con Verre e Zaccagni alle spalle di Tutino mentre il Bologna risponde col 4-2-3-1 con Sansone, Soriano e Orsolini alle spalle di Palacio.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz, Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic, Zaccagni, Verre, Tutino. A disposizione: Berardi, Radunovic, Marrone, Pazzini, Bocchetti, Traore, Tupta, Gunter, Danzi, Empereur, Amrabat, Adjapong. All.: Juric.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Denswil, Orsolini, Sansone, Tomiyasu, Poli, Soriano, Danilo, Palacio, Dijks, Michael. A disposizione: Da Costa, Sarr, Santander, Krejci, Bani, Mbaye, Skov Olsen, Destro, Corbo, Schouten, Dzemaili, Svanberg. All.: Mihajlovic.