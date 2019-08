Udinese – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Udinese – Milan: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

UDINE – Domenica 25 agosto alle ore 18 andrà in scena Udinese – Milan, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione friulana che ha cominciato la sua stagione domenica scorsa battendo il Sudtirol in Coppa Italia. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra guidata da Giampaolo che è reduce dal quinto posto della scorsa stagione e l’esclusione dalle Coppe europee per motivi di bilancio.

Domenica 25 agosto alle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI UDINESE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-2-1 con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da Larsen, e Samir sulle fasce laterali mentre nel mezzo Ekong e Becao. A centrocampo Jajalo in cabina di regia con Fofana e Mandragora mezze ali mentre davanti Pussetto e De Paul alle spalle di Nestorovski.

QUI MILAN – Giampaolo dovrebbe schierare il suo Milan col 4-3-1-2 con Donnarumma tra i pali, reparto difensivo formato da Calabria e Rodriguez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Kessie e Calhanoglu mezze ali mentre davanti Suso alle spalle del tandem offensivo composto da Castillejo e Piatek.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Udinese – Milan, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva Sky Sport Serie A (canale 203) o a Sky Sport 251. Per vedere il match in streaming occorre invece essere abbonati Sky per accedere a Sky Go oppure, in alternativa, sottoscrivere un abbonamento a NOW TV, la web TV di Sky.

Le probabili formazioni di Udinese – Milan

UDINESE (4-3-2-1): Musso, Stryger, Troost-Ekong, Becao, Samir, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pussetto, De Paul, Nestorovski Allenatore: Tudor

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bennacer, Calhanoglu, Suso, Piatek, Castillejo. Allenatore: Giampaolo

STADIO: Dacia Arena