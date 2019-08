Serie A, Udinese-Milan: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan: incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18.

UDINE – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Udinese e Milan nel match valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per l’Udinese con Rodrigo a supporto di Lasagna nella coppia d’attacco friulana mentre il Milan risponde col 4-3-1-2 con Suso alle spalle del tandem offensivo composto da Castillejo e Piatek.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan

UDINESE (3-5-2): Musso; Pezzella, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora, Jajalo, Pussetto; Rodrigo, Lasagna. A disposizione: Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, De Paul, Walace, Sema Ken, Nuytinck, Nestorovski, Barak, De Maio, Teodorczyk. Allenatore: Tudor.

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodríguez; Borini, Calhanoglu, Paqueta; Suso, Castillejo, Piatek. A disposizione: A. Donnarumma, Soncin, Conti, Duarte, Gabbia, Laxalt, Bennacer, Bonaventura, Kessie, Krunic, Rafael Leao, André Silva. Allenatore: Giampaolo.