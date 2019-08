Pagelle 1° giornata Serie A 2019 – 2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 1° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

Il campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con la vittoria di misura dei Campioni in carica della Juventus allo Stadio Tardini contro il Parma; decisivo un gol di Chiellini al 21′. Nel primo tempo annullato dal Var la rete del raddoppio di Cristiano Ronaldo; dopo una ripresa sofferta, i bianconeri riescono a portare a casa i primi tre punti stagionali. Nel secondo anticipo di giornata il Napoli di Ancelotti espugna il campo della Fiorentina con un pirotecnico 3-4 finale. In svantaggio con il rigore di Pulgar, gli azzurri rimontano con Mertens e Insigne ma Milenkovic riporta il risultato in parità. Nuovo vantaggio di Callejon con replica di Boateng, ma Insigne mette a segno il gol vincente.

Domenica si giocano altre sette partite, tutte dal tardo pomeriggio in poi. Alle ore 18 il Milan di Giampaolo debutta alla Dacia Arena contro l’Udinese. Per gli altri incontri fischio di inizio alle ore 20.45. Subito incrocio Genova – Roma, con la Sampdoria che ospita la Lazio in una sfida dal sapore di Europa mentre la Roma attende il Genoa all’Olimpico. Il Torino, reduce dall’impegno nell’ultimo turno preliminare di Europa League, riceve il Sassuolo mentre l’Atalanta di Gasperini gioca in trasferta sul campo della Spal. Cagliari e Hellas Verona affrontano, rispettivamente, il Brescia, che ancora non può schierare il neoacquisto Ballotelli, e il Bologna, guidato da remoto da Mihajlovic, in attesa di poter uscire dall’ospedale e riprendere il suo posto in panchina.

Chiude la prima giornata il Monday Night tra l’Inter di Antonio Conte e il neopromosso Lecce, in programma lunedì 26 alle ore 20.45.

Dove e quando trovare le pagelle della prima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 25 agosto. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta.

Sabato 24 agosto



18.00

Parma-Juventus (pagelle – tabellino)

20.45

Fiorentina-Napoli (pagelle – tabellino)

Domenica 25 agosto

18.00

Udinese-Milan (pagelle – tabellino)

20.45

Cagliari-Brescia (pagelle – tabellino)

Verona-Bologna (pagelle – tabellino)

Roma-Genoa (pagelle – tabellino)

Sampdoria-Lazio (pagelle – tabellino)

Torino-Sassuolo (pagelle – tabellino)

Spal-Atalanta (pagelle – tabellino)

Lunedì 26 agosto

20.45

Inter-Lecce (pagelle – tabellino)