Udinese-Milan 1-0, il tabellino: decisiva la rete di Becao

Il tabellino di Udinese-Milan 1-0 il risultato finale: successo della compagine friulana grazie al gol di Becao nel secondo tempo.

UDINE – Nel match valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 l’Udinese batte il Milan 1-0 cominciando benissimo l’avventura in questo torneo. A decidere il match della Dacia Arena un colpo di testa di Becao nella seconda frazione di gioco. Comincia male, dunque, per Giampaolo ed il suo Milan ancora impacciato e confuso nella manovra ma il tempo è dalla parte dell’ex Sampdoria. Nel prossimo turno i rossoneri ospiteranno il Brescia mentre i friulani ospiteranno il Parma.

Udinese-Milan 1-0: il tabellino del match

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana (71′ Nestorovski), Mandragora, Jajalo, Pezzella (81′ Sema), Pussetto (71′ De Paul); Lasagna. A disposizione: Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, De Paul, Walace, Sema Ken, Nuytinck, Nestorovski, Barak, De Maio, Teodorczyk. Allenatore: Tudor.

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodríguez; Borini (60′ Kessie), Calhanoglu, Paqueta (76′ Bennacer); Suso, Castillejo (75′ Leao), Piatek. A disposizione: A. Donnarumma, Soncin, Conti, Duarte, Gabbia, Laxalt, Bennacer, Bonaventura, Kessie, Krunic, Rafael Leao, André Silva. Allenatore: Giampaolo.

RETI: 72′ Becao (U)

AMMONIZIONI: Paquetà, Castillejo, Borini (M), Jajalo (U)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Dacia Arena