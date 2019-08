Serie A, Cagliari-Brescia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Brescia: incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45.

CAGLIARI – Tra poco scenderanno in campo Cagliari e Brescia nel match valido per la prima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per entrambe le squadre: nel Cagliari Birsa alle spalle del tandem offensivo composto da Joao Pedro e Pavoletti mentre nel Brescia Spalek alle spalle della coppia formata da Ayé e Donnarumma.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis, Nandez, Nainggolan, Ionita, Birsa, Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Ayè, Donnarumma. Allenatore: Corini